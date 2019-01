Reclamen facilitar l'accés a places de residència a les persones amb dependència

LAssociació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la patronal que agrupa el 70% de les residències, centres de dia, centres sociosanitaris i serveis d'ajuda a la dependència, reclama a la Generalitat mesures per facilitar l'accés de les persones dependents a places residencials. Actualment, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha unes 2.000 persones a Girona amb el grau màxim de dependència que estan en llista d'espera per a una residència i, entre el 2013 i el 2013, 905 gironins van morir esperant una prestació de la llei de la dependència, segons va avançar dilluns Diari de Girona.

A tot Catalunya, 11.194 persones que havien sol·licitat les prestacions de la llei de la dependència van morir en aquests cinc anys sense arribar a rebre les ajudes que els corresponien i actualment hi ha 18.438 catalans en llista d'espera per poder accedir a una plaça de residència finançada pel sistema públic.

Cinta Pascual, presidenta de l'ACRA, considera que «són xifres dures i que ens situen davant un mirall gens agradable que ens interpel·la com a societat». Alerta que s'acosta «un tsunami social» pel sobreenvelliment de la població i recorda que el 2051 la població de 65 anys o més haurà arribat al 30% en lloc del 18% actual, i el col·lectiu de 85 anys o més estarà format per 550.000 persones, més del doble que ara.

«Parlar de les persones que han mort és difícil i gens agradable, però s'ha de fer. En primer lloc per visibilitzar un col·lectiu, el de les persones grans, sovint desplaçat de l'actualitat dels mitjans de comunicació», assenyala Pascual, que recorda que el 75% dels sol·licitants de les ajudes que van morir entre el 2013 i el 2017 ja tenien una valoració feta i un pla individual d'ajuda (PIA), que determina quin tipus de prestació s'adequa més a les necessitats de cada persona.

«No és moment de repartir responsabilitats ni de criticar l'actuació de l'actual govern perquè la situació a la qual hem arribat és fruit d'un maltractament acumulat fa molts anys», al·lega Pascual, que apunta que «cal canviar l'estratègia fixada per la Generalitat d'increment de l'activitat de les places perquè no permet absorbir amb eficiència la demanda existent» i proposa apostar per la Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS).

Les anomenades PEVS són una prestació econòmica que es dóna quan l'accés a un servei públic o concertat no és possible i el seu import s'estableix en funció del grau de dependència i de la capacitat econòmica de l'usuari.

La presidenta d'ACRA proposa que la Generalitat augmenti l'import de la PEVS del grau II, corresponent a la dependència severa, el grau majoritari entre els dependents, dels 426 euros actuals fins a 715 euros, el mateix import que ara reben els grans dependents de grau III.

«Aquests gairebé 300 euros extres al mes permetrien als usuaris plantejar-se la possibilitat d'abandonar la llista d'espera i accedir a un recurs assistencial de forma immediata», indica.

En aquest sentit, apunta que l'entitat ha calculat que la inversió pública per cada 1.000 places de PEVS amb aquest nou import seria de 3,5 milions d'euros, «netament inferior a la despesa que cal fer per crear 1.000 noves places amb finançament públic».

La responsable de la patronal del sector sociosanitari recorda, a més, que l'import de les PEVS havia estat superior a 1.000 euros abans de la seva suspensió fa uns anys.