Relleu generacional a Can Ralita, local quasi centenari de Banyoles

L'emblemàtic establiment de Can Ralita situat a la plaça Major de Banyoles inicia una nova etapa amb l'entrada de la quarta generació de la mateixa família que es farà càrrec del negoci. Aquest local funciona sense interrupció d'ençà que el 1922 el besavi Francesc Ralita i Camós va fundar el bar, que inicialment funcionava també com a fàbrica i venda de licors. Passada la Guerra Civil Espanyola, el local va anar evolucionant com a taverna i fonda, amb una clientela molt fidel, majoritàriament pagesos que venien a la plaça a vendre els seus productes. Aquests clients sovint demanaven una mitja de vi, terme que s'utilitzava per demanar mig porró de vi i, per la seva banda, l'establiment els escalfava el dinar que ells duien en una carmanyola. Durant l'època de la segona generació, van anar introduint canvis i s'especialitzaren en entrepans, en què destacava el de popets, invent de l'àvia Antònia Marés, plat que avui encara serveixen i que és un dels principals reclams per als clients locals i forasters.

Durant els anys 60, molta gent de la comarca venia a Banyoles en bicicleta per anar al ball o al cinema i trobaren un aliat a Can Ralita: a canvi de consumir alguna cosa, els guardaven les bicicletes i es deixaven canviar les espardenyes per sabates en un local que tenien al costat. En aquella època, els clients de mitja tarda prenien una «corbata», que consistia en un got d'anís amb menta i un xuixo. Si era el vespre, solien demanar entrepans de popets o pernil, vi gasat Viprase –també conegut com a «gas butano» o «xampany de pobre»– i refrescos.

La tercera generació familiar, encapçalada per Carme Casadevall, ha regentat el negoci durant més de 30 anys seguint la mateixa línia en l'oferta de productes de qualitat i fidelitzant la clientela. L'any 2016, Can Ralita va fer una renovació total de l'establiment amb la voluntat de tornar als orígens i a l'essència dels inicis del negoci, recuperant i restaurant les taules de marbre originals del 1922. Casadevall, a les portes de la jubilació, ha apostat per passar el relleu a la seva jove Roser Trull, que ha iniciat la nova etapa de la quarta generació. Trull ha apostat per mantenir la qualitat dels productes que s'ofereixen, com ara el pa d'una fleca local i no congelat, ampliar l'oferta de pastisseria artesana, potenciant les porcions de coca elaborada a Banyoles, així com els sucs naturals i diversitat de tipus de llet per als cafès, que són un dels productes més sol·licitats pels clients. A banda del tradicional entrepà de popets, s'ofereixen 8 tipus d'entrepans de truita i també productes sense gluten. Les taules de l'exterior, situades a sota de les voltes de la plaça Major, esdevenen un atractiu per als clients, en especial els dies de mercat i els festius.

El centenari, a tocar

Roser Trull prové d'una família coneixedora del sector de l'hostaleria: el seu pare era pastisser a Banyoles i el seu avi havia regentat el mític bar Bon Repòs, ubicat al costat del Camp Municipal de Futbol, molt a prop de l'Estany. Durant els darrers anys, el nombre de clients de Can Ralita ha augmentat notablement, fet que ha provocat que, a part de Trull, s'hagin contractat quatre cambreres més que tenen entre 30 i 40 anys. Per celebrar el canvi generacional, aquest cap de setmana Can Ralita oferirà cava i dolços als clients i també ha organitzat uns tallers de treballs manuals per als més petits. D'aquí a tres anys, el 2022, l'establiment farà 100 anys i la família confia poder celebrar-ho amb els clients.