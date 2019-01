Begur aprova una ordenança de regulació de l'edificació

El ple de l'Ajuntament de Begur va aprovar inicialment, per unanimitat, l'Ordenança Municipal de Regulació de l'Edificació (Omre). L'objectiu de la nova ordenança és normalitzar el desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Poum) i el planejament territorial, amb una major precisió interpretativa, a l'abast dels usuaris habituals i el públic en general.

«Evidentment està per sota del Poum i la seva finalitat és acabar de clarificar el que no s'acaba d'entendre», va explicar l'alcalde, Joan Loureiro. A més, va avançar que farà una reunió informativa, especialment amb els professionals del sector, el proper 5 de febrer. Begur es troba els últims mesos en el punt de mira dels ecologistes, que ja han denunciat diversos projectes urbanístics recuperats fa poc per considerar que incompleixen la normativa.