El Bell-lloc envia una carta als pares dels alumnes condemnant els abusos

L'escola Bell-lloc de Girona va enviar dilluns una carta als pares dels alumnes del centre condemnant els abusos sexuals a menors per part de l'exrector de Vilobí d'Onyar (Selva) i assegurant que avui dia compten amb protocols "eficaços" per combatre i prevenir aquest tipus de situacions. La direcció del centre va fer arribar la missiva després que el diari Ara publiqués la notícia on es recollien els testimonis de diverses persones que denuncien abusos per part del religiós. A l'escrit, el Bell-lloc detalla que el capellà, Tomàs Pons, va participar en "l'atenció espiritual" del centre des del curs 67/68 fins al 95/96 "assistint alguns matins per celebrar missa, confessar i predicar". "Lamentem profundament els actes exposats i condemnem amb rotunditat qualsevol abús", detallen.

El centre anuncia, a més, que a nivell intern s'han posat en contacte amb tots aquells que van ocupar càrrecs directius en aquella època, tot i que cap té constància d'haver rebut "cap denúncia explícita" sobre conductes irregulars del sacerdot.

Des de la direcció asseguren que els protocols, consensuats amb el personal del centre, es poden consultar al web de l'escola i remarquen que "durant els propers dies" mantindran "la mateixa claredat i esperit de col·laboració" que han practicat fins ara.

Al comunicat que han enviat aquest dijous, el Bell-lloc confirma que el centre no disposa de cap registre històric on es detallin totes les tasques que hi va fer, però que "testimonis recents han explicat que durant els primers anys va impartit alguna classe de religió i va dedicar part del seu temps a atendre la direcció espiritual d'alguns alumnes individualment".

Queixes de pares

Tot i això, han "rescatat de l'oblit" una entrevista de l'any 1999 que es va produir entre una família de Vilobí i un tutor personal. En ella, els pares explicaven que els seus fills no havien fet la primera comunió al poble per una "enganxada" amb el capellà.

"Uns anys abans, l'aleshores director del col·legi recorda haver atès uns pares que li van manifestar estranyesa per uns comentaris del sacerdot durant una excursió amb els seus fills", detallen. De "cap de les dues entrevistes", insisteixen, "no es podia deduir que el sacerdot hagués mantingut conductes inapropiades amb menors".

La direcció de l'escola ha confirmat també que en els darrers dies alguns antics alumnes s'hi han posat en contacte per explicar que van patir "tocaments" durant les activitats que feia el religiós. Un d'ells ha relatat que "un dia, fa més de trenta anys, es va sentir acorralat pel sacerdot i va aconseguir escapolir-se".

Amb tot, el centre s'ha posat a disposició dels afectats per atendre qualsevol testimoni, suggeriment o queixa relacionada amb els fets a través del seu telèfon (972 23 21 11).