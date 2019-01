Bescanó realitza treballs de millora dels camins públics rurals del poble

L'Ajuntament de Bescanó ha iniciat diferents accions pel que fa a l'arranjament de camins rurals públics del municipi. El consistori ha rebut una subvenció que ha concedit el Departament de Governació de la Generalitat de 47.495,25 euros i que cobreix quasi la totalitat de la inversió realitzada. Aquestes actuacions consisteixen en efectuar treballs de substitució de trencaaigües per desguassos transversals constituïts per canonades i els seus brocals en diversos camins rurals. El pas de vehicles que transiten per aquests camins, unit a les inclemències meteorològiques, provoquen amb el pas del temps el deteriorament d'aquestes vies. Aquest projecte engloba un seguit d'actuacions en camins que, per la seva situació actual o per la necessitat de connexió amb altres vies, necessiten una reforma urgent per tal d'evitar l'augment de la degradació o per disminuir el risc d'accidents en alguns punts. Segons l'alcalde, Pere Lluís Garcia, «és una inversió important perquè ajuda a la millora dels eixos de camins públics».