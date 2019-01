El Bisbat es desvincula dels abusos comesos per mossèn Tomàs al Bell-lloc

El Bisbat de Girona assegura que els abusos comesos per mossèn Tomàs a l'escola Bell-lloc de Girona són "responsabilitat del centre", ja que el capellà hi exercia per compte propi.

L'ens eclesiàtic ha emès un comunicat arran de la notícia publicada per Diari de Girona en la qual s'explica que cinc exalumnes van patir abusos a mans de mossèn Tomàs dins l'escola entre finals dels anys 60 i mitjans del 90. A la publicació, l'equip directiu del centre explica que dirigiran els testimonis de les persones afectades a l'escola a la comissió diocesana creada pel Bisbat per investigar els casos d'abusos sexuals de Vilobí d'Onyar.

D'altra banda, en el document, l'ens avança que ja s'ha constituït la comissió diocesana que començarà a treballar el pròxim dilluns i que estarà formada per personal de caràcter tècnic i una persona que tindrà la tasca d'acompanyar les possibles víctimes. A més, s'afegeix que, per tal de comptar amb el màxim d'informació, la comissió es posarà en contacte amb persones que hagin aparegut als mitjans de comunicació en relació al cas de Vilobí d'Onyar, on mossèn Tomàs va ser rector durant 33 anys.

"La prioritat del Bisbat de Girona és, des del primer moment, aclarir els fets, i acollir, escoltar i acompanyar les possibles víctimes" subratlla el document.