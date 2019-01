Els bombers voluntaris amenacen de tancar els parcs a partir de divendres

Els bombers voluntaris de les comarques de Girona amenacen de tancar els parcs a partir d'aquest divendres. Una reunió amb el cap de la Regió d'Emergències de Girona, Antoni Rifà, prevista per a les pròximes hores, és el que ho podria frenar.

El cap del parc de bombers voluntaris d'Arbúcies, Sergi Forts, destaca que els voluntaris també es reivindiquen com ho fan els professionals perquè «patim problemes com ells» i a més, sobretot, perquè des del 10 de desembre els Bombers professionals van començar una protesta per mostrar les seves mancances a través de la no realització d'hores extres.

I és que, des de llavors, denuncia el cap de bombers voluntaris, «ens activaven per fer les seves hores». Ara els que s'han plantat són els voluntaris i des de fa uns dies no donen suport a emergències, com per exemple, quan s'activa el Ventcat. El motiu, diu Forts, és que no volen ser «moneda de canvi».

Perquè assegura que el col·lectiu té molts demandes pendents que des de la Generalitat no els han respost. Sergi Forts assegura que «van enviar una carta al director general amb les mancances que teníem i no ens han respost».

Una de les principals mancances que tenen és la falta de material, o el que tenen és obsolet. I denuncia també que falta personal, com passa també amb els funcionaris per jubilacions. Destaca, per exemple, que els nous bombers voluntaris que haurien de començar a treballar als parcs «fa un any i quatre mesos que han entrat i encara no els tenim». Davant d'aquests fets, diu que el col·lectiu no hi veu una solució immediata.

I critica que «amb les mancances que té el cos, no hem de ser la solució». Entre les diferències entre el cos de Bombers professionals i els voluntaris per exemple hi ha, recorda el cap de Bombers d'Arbúcies, el tema de cobertura sanitària.

I posa de relleu que, si ells pateixen un accident, hauran d'anar a l'hospital malgrat haver atès, per exemple, un accident de trànsit com un de professional. Per tot això, el col·lectiu reclama repensar el model mixt i millores per als voluntaris.



Nou parcs de voluntaris



A la Regió d'Emergències de Girona, hi ha nou parcs de bombers voluntaris (Arbúcies, Tossa de Mar, Cadaqués, Sant Hilari Sacalm, Camprodon, Ribes de Freser, Sant Climent Sescebes, Portbou, l'Escala) i 19 de professionals.

Com ha passat a Lleida, si avui a la reunió amb el cap de la Regió no hi ha una solució a sobre de la taula, començaran a tancar els parcs a partir de divendres. I per informar-ne repartiran cartes als alcaldes afectats, per tal d'explicar-los les raons que els han portat a deixar de treballar. Mentre això succeeix, els Bombers professionals de la Generalitat segueixen fent la vaga d'hores extres.