El delegat del Govern a Girona visita l'hospital de Campdevànol

Pere Vila, delegat del Govern a Girona, va visitar la setmana passada l'hospital de Campdevànol per conèixer les instal·lacions i els responsables del centre, amb qui va comentar l'evolució de la institució, els projectes que s'hi desenvolupen, la situació econòmica actual i, sobretot, la manca de professionals que viu actualment la sanitat catalana i com afecta, en particular, el Ripollès.

Durant la visita, Vila va poder veure l'equipament del Teleictus, posat en marxa recentment i que permet contactar amb els especialistes en Neurologia del Trueta, i conèixer de primera mà com funciona l'equip de tomografia axial computada (TAC), adquirit fa un any i mig i que evita desplaçaments dels pacients a Vic i Girona.