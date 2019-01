Dinou rutes de senderisme per conèixer millor el Gironès

El programa «Mou-te: Senderisme Guiat al Gironès», impulsat per l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès i els Guies de Natura de la comarca, celebra enguany la seva desena edició i proposa, un any més, un programa anual de passejades guiades per tal de conèixer l'entorn dels municipis del Gironès. Es tracta d'una activitat consolidada i arrelada en el territori i amb un públic fidel, però que cada any atrau més persones i incorpora novetats interessants.

El programa compta amb un total de 19 sortides quinzenals repartides al llarg de l'any (excepte juliol i agost) acompanyades d'un guia de natura que proposa al participant descobrir, enflairar i emocionar-lo amb el patrimoni natural i cultural, tot coneixent els orígens, les tradicions i les particularitat del municipi que es visita.

Enguany s'han incorporat variacions en l'itinerari en algunes rutes habituals, com la ruta «Castell de Sant Miquel» a Girona, que iniciarà la pujada per Campdorà, o la ruta «El castell que vigila el poble» a Cervià de Ter, que conduirà els visitants fins al castell de Cervià. Algunes novetats de l'any passat es mantindran enguany, com el cas de la sortida ornitològica per les ribes del Ter de Girona.