Gairebé la meitat dels anuncis d'apostes a la televisió s'emeten en horari infantil

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya han demanat restringir la publicitat del joc i les apostes en línia ja que el 45,3% dels anuncis televisius d'apostes s'emeten en horari infantil, percentatge que arriba al 84,4% en les ràdios.

El president del CAC, Roger Loppacher, va advertir que en el cas de les persones amb problemes de ludopatia «una part dels components patològics s'inicien quan les persones són menors», pel que aquests missatges poden tenir un «greu impacte en la salut pública».

Segons el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, «un dels jocs que més ha augmentat són les apostes esportives» i «hi ha estudis que indiquen que els joves menors associen l'activitat d'aposta a la pròpia activitat esportiva, que fins i tot poden arribar a considerar bona».

Segons Padrós, encara que l'edat legal per jugar en la majoria de països, també a Espanya, és de 18 anys, entre el 66-75% d'adolescents que tenen entre 14 i 17 anys afirmen haver jugat almenys una vegada, mentre que el 37% dels jugadors patològics es van iniciar en el joc abans dels 18 anys.

Per a Roger Loppacher, des del 2011 ha augmentat la publicitat d'alguns tipus de jocs a Espanya, un dels països europeus amb un increment més gran en aquest tipus de publicitat, fins a un 160%, especialment durant els esdeveniments esportius.

Un 0,9% de la població espanyola presenta un problema d'addicció al joc en algun moment de la seva vida i fins a un 4,4% de la població mostra conductes de risc, no obstant això, si ens referim a la població adolescent, la xifra de la Unió Europea (UE) oscil·la entre el 0,2-5,6%, i a Espanya és una de les més elevades, concretament del 4,6%.

Segons l'estudi del CAC, que va analitzar la publicitat de deu televisions i cinc ràdios durant 36 hores, la màxima presència de publicitat de joc i apostes es va registrar a GOL, La Sexta i Cuatro.

Loppacher va alertar de les diferents tècniques que utilitzen els operadors de joc i apostes per captar nous clients a través de múltiples canals, com l'ús d'imatges de famosos o les ofertes de bons gratuïts, que es publiciten juntament amb missatges com «aposta ja» o «fes-ho ja».

«Un discurs que incita a jugar, no inclou informació sobre el joc responsable i insta a jugar com a forma de guanyar diners o manera de viure», va assenyalar Loppacher.

Una de les raons que explicaria l'increment d'adolescents que juguen és que «són la primera generació que ha viscut un augment tan important en les oportunitats de joc», segons Jaume Padrós.

És per això pel que tant Loppacher com Padrós van demanar que es reguli la publicitat d'apostes i joc, com ja s'ha fet a països com Itàlia o Bèlgica.

Loppacher va apel·lar «a la responsabilitat tant dels mateixos operadors com de les pròpies plataformes i no utilitzar aquest tipus de missatges ni reclams» als quals fàcilment poden accedir els menors, un reclam al qual també s'ha sumat el president dels facultatius de Barcelona.