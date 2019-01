Jet2 permetrà facturar des de 104 hotels de Girona

Poder fer el check-in des de l'hotel i estalviar-se llargues cues per facturar les maletes. El que per a molts és un desig quan marxen de vacances es convertirà en una realitat a partir de la propera temporada d'estiu a l'aeroport de Girona, de la mà de l'operador Jet2 Holiday. Es tracta del primer aeroport català on la companyia posarà en marxa un servei d'aquestes característiques, tot i que ja funciona amb èxit a altres aeroports de l'Estat.

En total, aquest servei estarà disponible a 104 hotels de Girona i la Costa Brava, que són els que treballen amb l'operador turístic. Empleats de la companyia assistiran, si ho necessiten, els viatgers a l'hora des de fer el check-in per internet, i tot seguit s'emportaran les maletes cap a l'aeroport. Un cop allà, les dipositaran en uns mostrador especialment habilitats i els equipatges seguiran els procediments de seguretat habituals. El viatger, per tant, podrà anar directament a la porta d'embarcament i oblidar-se de les maletes fins arribar a la seva destinació.

Es tracta d'un servei que Jet 2 està implantant a diversos aeroports, i que fins ara ha tingut un èxit notable. En el cas de Catalunya, s'ha decidit començar per l'aeroport de Girona-Costa Brava perquè és on hi ha una major demanda. Segons indiquen fonts de la companyia, l'objectiu és que els viatgers puguin anar més descansats i fins i tot aprofitar millor el temps a l'hotel, ja que s'estalviaran les cues al mostrador de facturació.



Previsions per aquest 2019

L'operador turístic Jet2Holidays i l'agència receptora World2Meet volen augmentar un 10% el nombre de visitants britànics a la Costa Brava durant aquest 2019. Les companyies preveuen fer-ho a través de paquets turístics tancats en el 22 vols setmanals que Jet2 ofereix des de l'aeroport de Girona-Costa Brava procedents de Belfast, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds Bradford, Londres, Manchester i Newcastle.

Segons van explicar el passat mes d'octubre, durant el 2018 uns 40.000 turistes van viatjar amb paquets de vacances oferts per Jet2Holidays. La intenció és, a llarg termini, doblar la xifra però de cares a aquest 2019 esperen arribar als 45.000 passatgers. De fet, l'operador turístic oferirà el 2019-2020 més de 91.200 places al litoral gironí.

«Vam arribar a la Costa Brava el 2016 i des de llavors no hem deixat de créixer. Hem invertit i apostat per aquest destí d'una manera responsable i som un grup financer estable», va afirmar Steven Heapy, CEO de Jet2Holidays. «Volem més partners i més places hoteleres per seguir creixent a la Costa Brava, les possibilitats són enormes si treballem junts», va assenyalar.

De fet, l'operador turístic preveu oferir el 2019-2020 més de 91.200 places a la Costa Brava. Es tracta d'un destí que des de la companyia consideren «alguna cosa més que sol i platja».