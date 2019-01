El PSC exigeix a Treball que expliqui adjudicacions de la DGAIA quan la dirigia Calvo

El PSC ha demanat la compareixença en comissió del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, per les adjudicacions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) quan Ricard Calvo (Girona, 1970) n'era el director. El partit posa en dubte almenys 6 milions d'euros que es van adjudicar llavors, segons conta en els expedients consultats per la diputada Beatriz Silva.

Calvo, que va dimitir enmig de la polèmica l'agost del 2017, ha remarcat que no hi ha cap novetat en la informació que ha transcendit ara, i ha subratllat que aquesta qüestió «està o ha estat en procés d'anàlisis per part d'alguns organismes». «Confio que aquest tema quedarà totalment resolt un cop analitzades les dades», ha afegit. Des del Departament, van assegurar que actuaran «en conseqüència» si es detecta alguna irregularitat en les investigacions obertes.

Expedient obert des del 2017

En el seu moment, la Conselleria va obrir un expedient d'informació reservada per analitzar les informacions que havia fet públiques el sindicat CGT sobre possibles adjudicacions de serveis residencials per a infants a entitats que havien tingut relació amb Calvo. D'altra banda, la Sindicatura de Comptes va detectar diverses irregularitats en la concessió, l'avaluació i la justificació de subvencions donades per la DGAIA durant el 2016, que van sumar prop de 26 milions.

Ahir, el PSC va presentar una bateria de preguntes al Parlament de Catalunya perquè vol saber en quina situació està aquest expedient, si es van complir els procediments interns per realitzar les adjudicacions, i quina és la quantitat exacta que es va adjudicar a empreses que es troben sota Plataforma Educativa, entitat de la qual Calvo va ser gerent i a la qual es va reincorporar després de la seva dimissió.

«Hi havia concursos en què només es presentava la fundació en la qual havia treballat o col·laborat Calvo i, per tant, se li adjudicava a aquesta fundació el servei», va subratllar la diputada socialista. Beatriz Silva, tal com publicava dimecres El Periódico, va recopilar els expedients administratius i va acusar la Generalitat de tardar mesos a donar-li la documentació que li demanava, pel que va haver d'anar personalment al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per revisar cadascun dels contractes.

Adjudicacions sota sospita

D'acord amb la informació publicada per aquest diari, entre els mesos de juny del 2016 i juliol del 2017 la DGAIA va adjudicar diversos serveis d'atenció a menors a tres fundacions vinculades a la Plataforma Educativa i, per tant, amb Calvo: Fasi –en alguns concursos públics només es va presentar ella–, Resilis i Gentis. Entre ells hi havia la diagnosi d'infants, l'atenció psicològica o la gestió d'una residència per a menors desemparats o en situació de risc.

Quan l'exdirector d'Infància va dimitir, la llavors consellera Dolors Bassa va defensar públicament la professionalitat de Ricard Calvo i va afirmar que durant el 2016 no es va fer cap adjudicació a Fasi, sinó que es van prorrogar licitacions anteriors. Unes setmanes abans, el juliol del 2017, Bassa va anunciar al Parlament que el seu Departament havia obert un expedient d'informació reservada per analitzar els assumptes denunciats per la CGT.

Ara, Calvo ha indicat que si cal aclarir algun aspecte d'aquest període, espera poder-ho fer «el més aviat possible per poder donar les explicacions que calgui i, així, resoldre definitivament aquesta presumpta situació».

Pel que fa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'han remès a les investigacions que estan en curs per part de la justícia, de l'Oficina Antifrau i del Protectorat de Fundacions. Des de la Conselleria d'El Homrani van apuntar que no poden fer cap judici perquè el procediment encara està obert, però que si es detecta qualsevol mena d'irregularitat s'actuarà en conseqüència.

De tota manera, des de Treball, Afers Socials i Famílies també van remarcar que s'ha facilitat tota la informació que s'ha demanat, perquè la voluntat és que tot s'aclareixi des de la màxima transparència. L'administració també va subratllar que el propi Departament va iniciar els seus respectius expedients d'informació reservada, que estan suspesos per l'inici d'actuacions judicials, tal com preveu la llei.

Després d'apuntar que Ricard Calvo va dimitir i no té cap càrrec al Departament de la Generalitat des de l'agost del 2017, van reiterar que col·laboraran en tot el que calgui amb la investigació oberta.