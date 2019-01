Quatre-cents tones de roba i complements de segona mà

L'empresa d'inserció laboral de Càritas Girona, Ecosol, ha recollit prop de 400 tones de residus tèxtils i complements durant el primer any de funcionament del projecte Rasmia, ja sigui a través de vies solidàries de comercialització o de reciclatge. Aquest programa té el suport financer de la convocatòria de projectes del Fons Santander Responsabilitat Solidari per fomentar l'ocupació en persones en risc d'exclusió social.

Amb el lema 'Recollim roba. Inserim persones', el projecte Rasmia parteix de la recollida de roba i complements a través de 50 contenidors que Ecosol ha instal·lat al llarg dels darrers mesos en diferents poblacions de les comarques de Girona, així com en centres comercials i empreses privades. Aquests recipients, de color vermell i ben visibles, estan pensats per facilitar la recollida de roba i calçat. A més, també s'han recollit peces de vestir procedents dels excedents dels robers que funcionen a les diferents seus de Càritas de la diòcesi de Girona.



Punts de recollida

Els contenidors s'han col·locat després de signar convenis amb ajuntaments i empreses privades a Amer, Anglès, Banyoles, Bordils, Cadaqués, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Castelló d'Empúries, La Cellera de Ter, Cornellà de Terri, Fontcoberta, Fornells de la Selva, Girona, la Jonquera, l'Escala, Llagostera, Palol de Revardit, Quart, Salt, Ultramort i Viladamat.

Un cop recollida la roba i els complements, el tèxtil que està en bones condicions es destina a programes socials i es posa a la venda a través de canals solidaris de comercialització, com en les botigues de roba de segona mà. Els beneficis que se n'obtenen s'inverteixen íntegrament en programes destinats a persones en risc d'exclusió ateses a Càritas. Per altra banda, les peces que no es poden utilitzar ni als robers ni a les botigues de segona mà s'envien a la planta de valorització de Sant Esteve Ses Rovires, a Barcelona, on es tria i es recicla.

En aquest primer any de funcionament del projecte Rasmia, s'han recollit prop de 200.000 quilos de roba usada a través dels contenidors, així com 200.000 quilos més procedents de donacions que s'han gestionat directament des de les diferents delegacions de Càritas en poblacions gironines. En total, a través d'aquest nou projecte, Ecosol ha gestionat prop de 400 tones de residus tèxtils.



Nous llocs de treball

La gerent de l'empresa d'inserció laboral de Càritas Girona, Anna Güell, ha destacat que el projecte Rasmia «representa, sobretot, una oportunitat de creació de treball social perquè el personal d'Ecosol s'encarrega de la logística del procés, i suposa també un projecte de dignificació, d'ètica i de responsabilitat mediambiental». En aquest sentit, Güell ha remarcat que el projecte, basat en l'economia circular, «contempla tant les fases de classificació, reciclatge i reutilització de la roba, com l'acollida de persones en risc d'exclusió, la creació de llocs de treball d'inserció, la formació i l'acompanyament fins a la inserció en empreses de mercat obert».

La implantació del projecte Rasmia ha permès la creació de nous llocs de treball, un xofer i dues dependentes del rober, que han permès ocupar quatre persones diferents durant l'any passat.

A més, s'han portat a terme diferents campanyes de sensibilització en empreses privades, escoles, institucions públiques o en jornades, així com a la Fira de Mostres de Girona on es va presentar el projecte. A més, també es va organitzar una visita a les instal·lacions d'Ecosol relacionades amb la línia de roba i als robers, a més de la planta de Sant Esteve Ses Rovires perquè les persones i empreses col·laboradores poguessin conèixer i veure de primera mà el procés de reciclatge de roba.



Ecosol

Ecosol, empresa solidària de Càritas Diocesana de Girona, facilita la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral des d'una empresa sostenible a nivell econòmic, social i ambiental. El muntatge i la reparació de bicicletes és una de les activitats principals d'Ecosol, que compta amb una planta específica a Vilablareix, a més d'un servei de paqueteria amb vehicles sostenibles a Girona i Figueres.