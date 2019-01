Ripoll no convoca la Policia Nacional i la Guàrdia a les juntes de seguretat

Primeres reaccions de l'alcalde de Ripoll l'endemà de la comissió d'investigació del 17 i 18 d'agost. En la sessió d'ahir, que es va fer excepcionalment a la ciutat, el secretari de la mesquita on predicava l'imam implicat en els atemptats de Barcelona i Cambrils va confirmar que la Policia Nacional va visitar l'oratori en diverses ocasions i que va preguntar per Abdelbaki Es Satty abans del 17-A.

Des del consistori van assegurar que «desconeixien completament» aquesta informació tot dient que «mai els cossos de seguretat estatals van compartir aquesta informació a la Junta Local de Seguretat». L'alcalde també va dir que s'ha hagut de saber a través de la premsa i en la comissió d'investigació parlamentària. També va lamentar que la relació entre els cossos estatals i Es Satty estigués «constatada i que es va compartir» però mai va arribar als Mossos d'Esquadra i a la Policia Local. Si això hagués passat, va afegir, està convençut que «s'hi hauria estat més a sobre».

Ho va dir durant una entrevista a Rac1 en la qual va afirmar «sentir-se enganyat» per aquestes forces de seguretat de l'Estat. «Si la informació hagués estat compartida, hauríem estat més atents a aquest entorn i a aquest personatge (Es Satty); és agosarat (dir que els atemptats s'haguessin pogut evitar)».

«La sinceritat, per davant»

Per altra banda, va recordar que aquests cossos policials ja no participen a les Juntes de Seguretat que es fan a la ciutat perquè se'ls va deixar de convidar. «Qui ve a la junta és per ser sincer i compartir informació; si te la guardes i no ho comparteixes, passa el que passa. Estan posant en risc la població i és evident que no han complert amb la seva feina», va reblar. També va confirmar que la relació amb la comunitat islàmica és de normalitat, com qualsevol altra entitat de la vila.

Preguntat per l'absència del responsable del primer oratori on va treballar Es Satty a la sessió de dimarts, l'alcalde va rebutjar cap tipus d'especulació i ho va atribuir a un tema personal que va impedir que hi anés.

Una nova vista

Paral·lelament, l'Audiència Nacional celebrarà el proper 6 de febrer una vista per estudiar els recursos contra els processaments dels tres terroristes empresonats pels atemptats. El jutge Fernando Andreu -al càrrec de la instrucció- va processar els tres membres de la cèl·lula terrorista el passat 10 d'octubre i, posteriorment, el 15 de novembre va rebutjar els recursos de les defenses i va confirmar els processaments per integració a organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, d'estralls i col·laboració amb organització terrorista.