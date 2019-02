La Creu Roja busca gossos per a l'equip d'emergències per rastrejar persones desaparegudes

La Creu Roja necessita gossos rastrejadors per buscar persones desaparegudes amb el seu Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE), motiu pel qual aquesta setmana ha fet una crida a les xarxes socials, també des de l'entitat a Girona. La resposta ha estat positiva i els primers propietaris d'animals interessats coneixeran, dimenge, les instal·lacions on s'entrena –a Balsareny, el Bages– i el compromís que implica.

El cap de l'ERIE de recerca amb gossos, Enric Bruch, va explicar que aquesta és la primera vegada en 35 anys de funcionament de la unitat que han hagut de demanar públicament la incorporació de gossos a la unitat, formada per 50 animals. Bruch, que és ensinistrador tant per a finalitats terapèutiques com de rescat, va aclarir que aquesta és la xifra idònia per cobrir emergències que sorgeixen tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i que les unitats canines dels cossos d'emergències, com els Bombers de la Generalitat, no poden atendre en aquell moment. El responsable del grup va concretar que «ha de tenir prou efectius per cobrir les 24 hores de tots els dies de l'any i, fins ara, amb 50 gossos mai hem hagut de dir que no».

En aquests moments, però, els falten una desena d'animals a causa de la marxa d'alguns voluntaris i que altres gossos són massa grans per continuar amb l'activitat. Enric Bruch va explicar que serveix qualsevol raça, excepte els ensinistrats per caçar, que tingui almenys 3 mesos d'edat i fins a un màxim de 5 anys; «per treure'n un bon rendiment, ja que l'entrenament s'allarga dos anys», va apuntar. Després, els gossos han de superar unes proves homologades per la Creu Roja –cosa que el 60% sol aconseguir a la primera, si no ha d'esperar mig any per tornar-hi–, que consisteixen a trobar una persona amagada al bosc en un temps determinat, tot seguint l'olor impregnada en una peça de roba. «L'avantatge que segueixin l'olor és que van directes a la persona, és el mètode més efectiu», va afirmar Bruch; qui va aclarir que el gos caçador no respon a les seves necessitats perquè «segueix qualsevol animal abans que una persona».

Igual que en la majoria de projectes de l'entitat humanitària, el funcionament de l'ERIE es basa en voluntariat, com ho són les persones que cada setmana porten els gossos, «les seves mascotes», va dir Bruch, a Balsareny perquè entrenin i aprenguin tècniques per buscar persones desaparegudes. El compromís que ha d'aquirir la persona que s'hi impliqui com a voluntària és que el seu gos només podrà faltar a l'entrenament dotze setmanes a l'any, ja que si ho fes més «deixaria de ser operatiu».

Els dispositius en què participen de manera més habitual són per localitzar persones grans amb Alzheimer que no saben tornar a casa, excursionistes i boletaires perduts.