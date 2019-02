La FOEG diu que només rebaixant la velocitat no es reduirà la sinistralitat

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona adverteix que la mesura que dimarts va entrar en vigor de rebaixar la velocitat de 100 quilòmetres per hora a 90 a les vies secundàries no ha de ser l'única que es dugui a terme per intentar frenar el nombre d'accidents a les carreteres. A través d'un comunicat, la patronal gironina considera que totes les accions encaminades a reduir la sinistralitat a les vies són benvingudes però sense oblidar que també s'ha d'invertir en la millora de la xarxa viària perquè les vies siguin més segures.

El document recorda que la patronal gironina «fa temps» que reclama una millora de les infraestructures i que s'accelerin les obres pendents a les carreteres gironines. «Vetllar perquè es duguin a terme les inversions necessàries és un els eixos de treball del nou mandat de la FOEG», subratllen en el comunicat.

A més, la patronal gironina recorda que el RACC, en els seus estudis sobre límits de velocitat, té en compte diversos paràmetres com la morfologia de la via –traçats, pendents, amplades–, la senyalització –si és suficient, visible i es troba en bon estat– i el comportament dels usuaris.

Finalment, la FOEG manté que les carreteres afectades per la rebaixa de velocitat, acordada per la Direcció General de Trànsit, suporten en molts trams de les comarques gironins, una densitat molt superior a la què la via accepta. Per aquest motiu, considera necessari que aquesta mesura vagi acompanyada d'inversió.