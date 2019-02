Lloret, Girona i Figueres són els municipis on Endesa detecta més casos de frau elèctric

Lloret de Mar, Girona i Figueres són les localitats gironines on Endesa va detectar un major frau elèctric durant l'any 2018. Segons les dades de la companyia, a la demarcació va haver-hi l'any passat un total de 3.225 casos de frau elèctric, que van suposar una energia defraudada de 27.808 MWh. El nombre de casos va suposar un descens del 18,19% respecte l'any anterior, quan se'n van registrar 3.942, i també s'ha reduït l'energia estafada a l'empresa, que l'any 2017 va ascendir a 51.769 MWh. Endesa recorda que les connexions il·legal suposen «un important risc per a la seguretat» i que poden arribar a produir incendis, electrocucions i, en el pitjor dels casos, la mort.

Durant el 2017 i el 2018, Endesa va fer 43.911 actuacions per comprovar si hi havia frau elèctric a les comarques gironines. En alguns casos les va fer la companyia sola, mentre que en d'altres va anar acompanyada d'agents de la policia municipal o dels Mossos d'Esquadra. D'aquí se'n van generar un total de 15.332 expedients, que van acabar amb 3.225 casos acreditats de frau. Segons fonts de la companyia, per acreditar que s'ha produït frau s'han d'enxampar in fraganti els usuaris punxant la llum i treure'n evidències fotogràfiques. D'altra banda, durant els últims dos anys s'han fet a la demarcació 128 actuacions relacionades amb plantacions de marihuana i acompanyament policial. Les plantacions de marihuana requereixen un gran ús d'energia elèctrica, fet que s'acaba traduint en un consum molt elevat.

Lloret de Mar va ser el municipi gironí on Endesa va detectar més casos de frau durant el 2018: un total de 319, que va suposar un total d'energia defraudada -el que s'anomenen «quilowatts fantasma»- de 2.872 MWh. Precisament va ser en aquesta localitat on, en els darrers anys, Endesa va denunciar diversos hotels per haver «punxat» connexions. Girona és la segona localitat on més fraus es van detectar: 285 casos durant el 2018, amb un volum total de 2.163 MWh estafats. La tercera posició l'ocupa Figueres, amb 212 casos i 1.736 MWh. En aquests casos, es tracta de les dues ciutats més poblades de la demarcació i on en els darrers anys s'ha intensificat la lluita contra el frau -especialment per al cultiu de marihuana- en alguns barris. Maçanet de la Selva, Vidreres, Caldes de Malavella, Sils, Blanes, Castell-Platja d'Aro i Vilajuïga són les altres localitats de la demarcació amb xifres de frau més elevades.

Endesa subratlla que la defraudació de fluid elèctric pot suposar «un greu risc per a la seguretat i la salut de les persones», no només per a aquell qui el comet sinó també per als seus veïns. En aquest sentit, assenyalen que en els últims anys s'han registrat «nombrosos casos d'incendis en instal·lacions com a conseqüència d'aquestes manipulacions». De la mateixa manera, adverteixen que les instal·lacions elèctriques manipulades poden provocar sobrecàrregues a la xarxa no pervistes, amb la conseqüent desconnexió de fusibles dels centres de transformació, fet que es tradueix en talls de llum i un deteriorament de la qualitat del servei.



El cultiu de marihuana

A més, assenyalen que un altre factor que agreuja el problema és el creixement dels cultius de cànnabis que s'ha produït en els darrers anys. Segons indiquen, aquests cultius sovint van acompanyats d'enganxaments il·legals a la xarxa elèctrica, que poden arribar a generar importants interrupcions de subministrament allà on es porten a terme. Per exemple, indiquen que un habitatge utilitzat com a espai de plantació de marihuana consumeix l'equivalent a 20 vivendes, de manera que la concentració d'aquests cultius en determinades zones arriba a saturar la xarxa.