Els motius dels gironins per trucar al 112

El telèfon d'emergències 112 és una eina molt utilitzada i una mostra d'això és que en un any han crescut un 9,2 les trucades fetes des de les comarques de Girona. Es van fer 144.630 telefonades l'any 2018, mentre que en l'anterior se'n van fer 132.413

La majoria de les trucades fetes des de Girona van ser per temes de seguretat 47.337 (32,7%); 45.098 (31,2%) es van fer per demanar assistència sanitària; 26.067 trucades (18%) es van realitzar per motius de trànsit, i per incendis es van fer 5.458 trucades (3,8%) durant el 2018 i 7.226 el 2017. Cal dir que aquestes últimes han baixat un 24,5%.

Si s'analitza arreu de Catalunya, cal dir que el nombre de trucades que va atendre el telèfon el 2018 van augmentar a tot Catalunya excepte a vuit comarques. Entre aquestes n'hi ha una de gironina, el Pla de l'Estany. En total a tot Catalunya, el 112 va atendre 2.879.633 trucades, mentre que el 2017 en van ser 2.680.520.

Fent una anàlisi de tota la província, més d'un terç de les trucades –33.044– al 112 fetes des l'Alt Empordà durant el 2017 es van fer des de Figueres amb 10.522. Del total, la majoria de trucades van ser per motius de seguretat, 11.755. Al Baix Empordà, cal destacar que més d'un terç de les trucades al 112 es van fer per emergències mèdiques, 8.333. En total se'n van realitzar 22.253. A la Garrotxa, més de la meitat de les trucades es van fer des d'Olot, on se'n van realitzar 3.561. Des del Gironès es van fer 37.178 trucades al 112. La majoria per seguretat (14.049). Procedents del Pla de l'Estany, va rebre 3.441 trucades i 1.041, per assistència sanitària.

Des del Ripollès es van fer 4.191 trucades al telèfon d'emergències. Sobretot per demanar assistència sanitària (1.542). I des de la Selva cal dir que van pujar les trucades, en un 6,5%. En tal se'n van fer 32.654 i la majoria per temes de seguretat (10.993).