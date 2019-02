Una quinzena de persones trans s'han canviat de nom i gènere a Girona des de 2007

Un total de quinze persones transsexuals s'han canviat de nom i gènere al Registre Civil de Girona des de l'any 2007. Totes elles ho han fet acollint-se a la llei estatal 3/2007, la qual reconeix aquesta possibilitat i permet un canvi d'identitat a partir de la presentació d'una sèrie de documents. Entre aquests, hi ha la partida de naixement, el certificat d'empadronament, així com dos documents mèdics (un informe de l'endocrí i un segon del psicòleg). D'aquesta manera, aquelles persones que volen demanar un canvi han d'haver demostrat que fa almenys dos anys que estan en tractament. Un cop s'aporta la documentació, es dona trasllat al fiscal i és aquest qui comprova si es compleixen totes les exigències. El jutjat conclou positivament el cas i dona peu al trasllat a la persona demandant.

Tot aquest procés pot trigar un temps, però tal com han assegurat des del registre gironí sempre es mira de fer amb «molt de respecte» per tal de «normalitzar» una situació que cada vegada és més freqüent. Amb aquesta afirmació han respost els funcionaris d'aquest òrgan a les declaracions que va fer Laia Cruañas, la darrera persona transsexual que va demanar un canvi de nom i gènere.

La palamosina va començar el procés el 2016, però no va ser fins al dimecres que el va poder finalitzar. Un dels motius, assegura, és perquè en el moment en què ho va demanar la van tractar «malament» i se la van voler «treure del damunt», cosa que li va dificultar notablement els tràmits. Alguns d'aquests els va fer a través d'internet.



Situacions «molt emocionals»

L'òrgan assegura que ha rebut les declaracions amb sorpresa, ja que afirma que en tot moment «se li van donar totes les explicacions que va necessitar». Des del Registre Civil apunten que, precisament, són «molt conscients que cada experiència d'aquest tipus és un exemple per a la resta de persones» i per això desmenteixen que se la volguessin treure de sobre. «Es treballa amb situacions molt emocionals i intenses», expliquen, i és per això que «miren de contribuir-hi des de l'empatia».



La modificació, sense utilitzar

Paral·lelament, el passat 25 d'octubre de 2018 –arran d'un canvi impulsat pel govern espanyol i la Direcció General dels Registres i el Notariat– s'obria la porta a la possibilitat de canviar de nom, manifestant només la voluntat de ser del sexe contrari. Per fer-ho només calia presentar un sol document: la partida de naixement. Tot i això, des del registre gironí apunten que, de moment, cap persona transsexual s'ha acollit a aquesta opció, possiblement perquè només fa tres mesos que es troba en marxa.