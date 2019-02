El 2018 tanca essent l'any amb més víctimes de violència masclista

El 2018 s'ha tancat com l'any amb més vícitmes de violència masclista a les comarques de Girona. Segons les dades públiques del departament d'Interior, que publica l'Institut Català de les Dones, durant l'any passat la policia va tractar fins a 1.558 dones que patien maltractaments. Aquesta xifra situa el nombre de dones maltractades en una xifra rècord, segons les dades dels darrers 11 anys a la Regió Policial de Girona.

La xifra més baixa de víctimes, segons les dades públiques, són les de l'any 2014. Aquí, els Mossos van tractar amb 880 dones vícitmes de la violència masclista en l'àmbit de la llar.

Aquesta xacra contra la qual lluita constantment la policia i les entitats d'atenció a la dona, durant el 2018, va emportar-se dues vides. La de dues dones, una de Blanes i l'altra, a Sant Joan les Fonts. De fet, un d'ells va ser el primer crim del 2018. El 9 d'abril va acabar amb una dona de 40 anys de Blanes morta a mans de la seva parella a ganivetades. El presumpte autor dels fets va ferir la seva parella amb un ganivet quan eren al dormitori de casa seva, on també hi havia els seus tres fills. La dona va quedar greument ferida i va morir poc després a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van poder detenir l'home en el moment dels fets, ja que en arribar a casa seva, el presumpte assassí s'havia intentat suïcidar. L'home va ingressar a presó després del crim.

Aquest cas va causar molt rebuig a la població. La mateixa situació que es va produir amb la mort d'una veïna de Sant Joan les Fonts a mans de la seva parella. En concret, el dissabte 6 d'octubre a la tarda, l'home va disparar la seva dona amb una pistola. La dona va caure a terra i un mecànic que va veure l'escena va actuar per impuls i va atropellar l'agressor, el qual va poder sortir de sota les rodes del vehicle, amenaçar el conductor i dirigir-se al seu cotxe amb el qual va passar per sobre el cos de la dona i després va atropellar la seva filla de 24 anys quan intentava evitar que el seu pare continués atropellant la seva mare. L'home, que després es va suïcidar, tenia vigent una ordre d'allunyament, però en aquest cas no va funcionar.

Aquets dos casos, a més, van posar al descobert la necessitat d'un replantejament de les mesures de protecció cap a les dones, que en el cas de la Garrotxa, va fallar.



Més detinguts

Durant l'any passat, a la Regió Policial de Girona es van detenir 583 homes per violència masclista en l'àmbit de la parella. Es tracta d'un increment de 16 persones respecte al 2017. S'ha de dir que dels 583 detinguts, un d'ells era menor d'edat. Respecte a les denúncies, hi ha hagut una baixada, els Mossos durant tot l'any passat en van gestionar 1.504 mentre que al 2017, en van ser 1.504.

Quant a nombre de fets relacionats amb aquest tipus de violència masclista, s'ha de dir que s'han incrementat. Passant dels 1.387 de fa dos anys, als 1.457 de l'any passat. Respecte als trencaments de condemna, també n'hi ha hagut menys, de 195 s'ha passat a 166 casos.

Un altre tipus de violència masclista és la que es porta a terme contra dones en l'àmbit familiar. Aquí és la que s'exerceix per homes que són de la família però no són la parella o exparella de la víctima. Aquest any passat les denúncies van créixer assolint les 268 (250) i el nombre de detinguts també, de 85 a 126. El nombre de víctimes va ser de 430 (288 el 2017).