Les comarques gironines es preparen per a l'arribada del temporal «Helena»

Un total de 44 províncies - entre elles la de Girona - es troben a partir d'avui en alerta per risc (groc) o risc important (taronja) a conseqüència del vent, els fenòmens costaners, la neu o les allaus provocades per la borrasca profunda Helena, tal com es va avisar ahir des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Les ventades es preveuen especialment fortes perquè s'assoliran ratxes de 100 quilòmetres per hora en pràcticament totes les províncies espanyoles. En el cas de Girona, serà a l'Alt Empordà on es registrin els valors més elevats, sobretot a partir de la tarda. A més, el fort onatge afectarà gran part del litoral, on es preveuen onades de grans dimensions, superant els tres metres en alguns punts de l'Alt Empordà, la Selva i el Baix Empordà, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).



Tornen les nevades

En general, aquest dissabte l'AEMET espera nevades importants a l'extrem nord peninsular, est de Castella i Lleó i en àrees de muntanya; vent fort amb ratxes molt significatives al nord i est de la Península, Balears i Melilla i precipitacions persistents en el Cantàbric, nord de Navarra i Pirineus. Precisament, a l'extrem nord de la Península és on s'esperen cels ennuvolats o coberts amb precipitacions, que seran persistents en el Cantàbric, nord de Navarra i Pirineus, amb possibilitat de ser puntualment fortes i acompanyades de tempestes ocasionals.

També poden produir-se precipitacions, encara que de forma més feble i dispersa, en altres zones de la meitat nord i en serres del sud-est peninsular, sistemes Central i Ibèric, Melilla i nord de Canàries. A les Balears seran probables els ruixats, amb possibles tempestes ocasionals i es preveuen intervals ennuvolats en altres zones de l'interior est peninsular, tendint a poc ennuvolat.

La cota de neu se situarà en la meitat nord i zona centre peninsular entre 500 a 800 metres al principi del dia i baixarà a 300 o 600 metres, Al sud-est peninsular nevarà a partir de 800 a 1.000 metres al principi del dia i baixarà a 600 o 800 metres.

També es podrà notar un descens generalitzat de les temperatures en tota la Península i Balears excepte les diürnes a l'oest de la Península, on canviaran poc. Així mateix es preveuen gelades a l'interior de la meitat nord i del terç est peninsular i seran més intenses en les àrees de muntanya.



A punt per actuar

Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Foment té preparats els mitjans materials i humans necessaris per fer front a les nevades i les baixes temperatures previstes en tot el territori català per a les pròximes hores. D'aquesta manera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i la mobilitat a les carreteres, s'han activat un total de 97 màquines llevaneu repartides per les quatre demarcacions, així com 12.230 tones de sal. També es disposa d'1.016.000 litres addicionals de salmorra (sal i aigua).

En el cas de la província de Girona, el nombre de màquines llevaneus preparades s'eleva a 22, juntament amb 2.290 tones de sal i 145.000 litres de salmorra. A Lleida és on més mitjans es destinen, sobretot pel que fa a la maquinària (48).