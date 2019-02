Falsos advocats estafen gent gran dient-los que un familiar seu necessita una fiança

Nou tipus d'estafa detectat pels Mossos d'Esquadra. A Banyoles n'hi va haver un cas a finals de desembre i, a tot Catalunya, la policia ja compta amb 20 denúncies per fets similars. Aquest engany consisteix en el fet que dues persones es fan passar per falsos advocats i busquen com a objectiu gent d'edat avançada. Es tracta d'un públic objectiu més feble i el qual, com passa amb moltes estafes, sovint cau en l'engany.

El cas de Banyoles es va produir al desembre i va consistir en el fet que dos homes van trucar a l'intercomunicador d'una casa de la població i van alertar la dona que un familiar seu havia patit un accident de trànsit i que n'era el culpable. Que es trobava a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i que per sortir-ne li calia una fiança. La dona, d'edat avançada, va fer cas al que li havien dit i es va disposar a anar al banc a buscar el diners que li demanaven. Segons els Mossos, aquests tipus d'estafadors reclamen més diners o menys a les víctimes en funció de si veuen que són més o menys benestants.

En el cas de Banyoles es va poder frustar l'estafa, ja que l'entitat bancària quan la dona els va explicar per què els volia va alertar una familiar de la víctima i es va desistir de pagar. Els dos falsos advocats que esperaven fora van fugir. D'aquest tipus d'engany n'hi ha hagut almenys una vintena a Catalunya i amb modalitats molt semblants.