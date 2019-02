Els immobles d'interès patrimonial rebran 1.250.000 euros en ajudes de la Diputació

La Diputació de Girona destinarà aquest any 1.250.000 euros a la convocatòria d'ajuts per a la conservació i restauració d'immobles d'interès patrimonial de les comarques gironines. Són 175.000 euros més que els previstos inicialment en l'edició passada i, per tant, l'import que s'hi dedica és un 16,28% superior al del 2018. El Servei de Monuments gestiona aquestes subvencions, que s'adrecen a ajuntaments, entitats i particulars. Les sol·licituds es poden presentar fins al 21 de febrer.

Aquest 2019, la dotació màxima que rebrà cada projecte serà de 50.000 euros. I el crèdit global d'1.250.000 euros podrà ampliar-se amb 100.000 euros més. De fet, quan el 2018 es va publicar la convocatòria, la quantitat prevista era d'1.075.000 euros. Però, finalment, es va autoritzar una despesa addicional de 67.600 euros. Per tant, l'import total que l'any passat va servir per subvencionar actuacions a immobles d'interès patrimonial a les comarques gironines va ser d'1.142.600 euros.

En concret, el 2018 seixanta-sis projectes de conservació i restauració es van acollir als ajuts. Quaranta-nou ajuntaments, quinze organitzacions no lucratives i dos consells comarcals.



El Fons de Subvencions, creix

Paral·lelament, la Diputació també aportarà 20.170.569 euros als ajuntaments gironins per mitjà del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Amb aquestes subvencions, la corporació ajuda a garantir el finançament dels serveis municipals obligatoris (com ara l'enllumenat públic, clavegueram, l'accés a nuclis de població o la pavimentació de vies públiques), a promoure activitats culturals, a afavorir l'accés a les noves tecnologies i a millorar camins municipals. L'import de la convocatòria ha augmentat i el 2019 hi destina un 6,21% més que el 2018 i un 34,56% més que el 2017.