Una vuitantena d'actuacions contra espècies invasores a terres gironines

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través del perfil de Twitter de Medi Ambient, va publicar aquest dimarts un nou mapa interactiu que recull les actuacions de control d'Espècies Exòtiques Invasores (EEI) de fauna i flora que s'han dut a terme arreu de Catalunya entre el 2015 i el 2018 per part de diferents actors. Del total representat, a la província de Girona li pertoquen gairebé una vuitantena d'actuacions entre espècies animals i vegetals. Aquesta és la primera vegada que Medi Ambient reuneix totes les actuacions realitzades amb la voluntat de visibilitzar el problema que moltes espècies foranes poden provocar, remarcant la voluntat d'evitar que la gent alliberi les seves mascotes exòtiques a la natura.

A través de la pàgina web de Medi Ambient, concretament en l'apartat «Espècies exòtiques invasores», apareix el mapa interactiu en què es marquen els punts sobre el territori on s'ha fet alguna actuació, juntament amb una fitxa descriptiva de cada cas. La informació que mostra la cartografia procedeix de totes les accions de control que s'han realitzat a Catalunya entre el 2015 i el 2018 que han estat comunicades al Servei de Fauna i Flora de Territori, gràcies a la mateixa institució i a la col·laboració de diferents organismes i institucions, com ara ajuntaments, diputacions, consorcis, grups de recerca o entitats ambientals, entre altres. El tècnic del Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Sisco Mañas, destaca algunes fonts d'informació gironines que han estat clau per a l'elaboració del mapa. Una d'elles és la Diputació de Girona que, segons Mañas, fa moltes actuacions de flora de forma puntual. Un altre dels ens esmentats pel tècnic és el Consorci de l'Estany, a Banyoles, considerat com un dels organismes amb més experiència al voltant del control d'aquest perfil d'espècies, com ara les tortugues de Florida o peixos invasors que han estat alliberats, a vegades de forma legal. Mañas també ressalta el Consorci del Ter pel que fa a la vigilància en termes de vegetació, i alguns grups d'investigació com ara l'associació Galanthus, que té la seu a Celrà.



Espècies a la província

De les espècies exòtiques invasores més comunes que estan sota control a les comarques gironines, el tècnic de Fauna i Flora destaca en primer lloc el julivert gegant, seguint amb el coipú, «un rosegador semblant a una rata grossa que viu vora els rius i que va entrar procedent de França. Sobretot es troba als Aiguamolls de l'Empordà», explica Mañas. Una altra espècie és el cranc de riu ratllat, que es troba a la zona del pantà de Darnius-Boadella. Pel que fa al cargol poma, una espècie que crea un gran problema al Delta de l'Ebre, es va fer una actuació per erradicar la seva presència a Pals. El mateix exposa la Paysandisia, un tipus de papallona que ataca les palmeres. Per acabar, Mañas esmenta l'eruga de boix, que ataca en gran mesura els boixos gironins.

L'expert argumenta que «d'espècies exòtiques n'hi ha moltes, però entre un 10 i un 15% d'elles es converteixen en invasores perquè provoquen danys ecològics, de salut pública, en infraestructures o alteren el medi», afegint que el problema és que «aquestes espècies competeixen amb les nostres i les deixen enrere», per tant, és important no alliberar-les i controlar la seva entrada. El mapa vol mostrar aquesta situació en termes generals i donar visibilitat a totes les persones que hi treballen al darrere.