Arxiven el cas contra el coordinador de «Mossos per la República»

El Jutjat d'Instrucció 2 d'Olot ha arxivat el cas contra el coordinador de Mossos per la República investigat per un suposat delicte d'incitació a l'odi, segons ha informat ell mateix a través de les xarxes socials. Albert Donaire afirma que es tracta d'una «petita victòria» però que encara no és definitiva perquè la Fiscalia pot recórrer la interlocutòria de sobreseïment provisional. «Seguiré ferm amb les meves conviccions i denunciant els abusos d'un estat i d'una ideologia més pròpia del feixisme que d'una democràcia», ha subratllat a les xarxes socials. L'origen del cas és una investigació de la Guàrdia Civil arran d'un vídeo que l'agent va penjar denunciant que un vigilant de seguretat de l'aeroport de Girona se li havia encarat per parlar en català.

Segons ha informat el coordinador de la sectorial de l'ANC Mossos per la República a través de les xarxes socials, el jutjat d'Olot que instruïa la investigació per un suposat delicte d'incitació a l'odi ha arxivat el cas. Es tracta, però, d'un sobreseïment provisional i la Fiscalia encara pot interposar recurs a la interlocutòria.

L'origen del cas, segons va explicar Donaire, és una investigació feta d'ofici per la Guàrdia Civil per un vídeo que va gravar a l'aeroport de Girona el 18 d'octubre denunciant que un vigilant de seguretat li havia «vulnerat els drets lingüístics» i l'havia insultat per parlar en català.

Arran d'aquí, però, també li van rastrejar les xarxes socials per piulades i interaccions contra l'actuació policial de l'1-O. Quan el van citar el juny passat a la comandància de la Guàrdia Civil, es va negar a declarar, però els agents de l'institut armat li van requisar els mòbils, que encara no ha recuperat.