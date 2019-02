L'aeroport de Girona mira cap a l'Europa de l'Est

Els països de l'Europa de l'Est continuen essent un mercat prioritari per a l'aeroport de Girona-Costa Brava. L'any passat, la xifra de passatgers d'aquests països va créixer un 30%, i el director de les instal·lacions, Lluís Sala, assegura que és una àrea que tindran «molt en compte» en el futur més immediat. Un futur que passa per la necessària diversificació i la consolidació de companyies més enllà de Ryanair.

«Creiem que Europa de l'Est és un mercat on podem créixer en els propers anys, de manera que estem oberts a qualsevol oportunitat», afirma Sala. El màxim responsable de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar recorda que ja hi ha una companyia, Pobeda Airlines, que ofereix tres connexions setmanals amb Moscou durant l'hivern i que a l'estiu ho fa diàriament. També Ryanair compta amb una oferta generosa de vols a l'est del vell continent, ja que connecta amb Polònia, Romania, Eslovàquia i els països bàltics. Tot i això, Sala considera que aquest fet no és impediment perquè noves companyies apostin també per enllaçar Vilobí d'Onyar i els països de l'est: «Abans semblava que Ryanair pogués ser un fre perquè entressin noves companyies, però s'està demostrant que no i que hi ha altres companyies que entren a operar en els mateixos mercats», assenyala el responsable de l'aeroport.



Aposta per la diversificació

De fet, la diversificació ha de ser una de les claus de futur per a l'aeròdrom gironí. Malgrat que Ryanair continua essent, de llarg, la principal companyia que opera des de Girona, la resta d'aerolínies, com Pobeda, Jet2 o Transavia, estan agafant un pes cada vegada més important. Així doncs, malgrat que l'aeroport va tancar el 2018 amb un creixement del 3,8% respecte l'any anterior, aquestes altres companyies -totes les que no són Ryanair- van experimentar un creixement molt més important: en conjunt, van augmentar entre un 15 i un 16%. De fet, en un any en què Ryanair no va créixer a Girona -en bona part pels seus problemes laborals interns, ja que fins i tot va haver-hi una vaga en ple estiu-, el creixement global de l'aeroport va venir donat per la resta de companyies. Tot plegat va fer que les instal·lacions de Vilobí d'Onyar tanquessin el 2018 superant els dos milions de passatgers.

D'aquesta manera, el director indica que, malgrat que anys enrere va haver-hi moments en què Ryanair era la responsable de fins a un 97% de les operacions que es feien a l'aeroport de Girona, aquest percentatge s'ha anat reduint de forma progressiva. «Això no vol dir que no ens agradi la presència de Ryanair, al contrari, però hem de pensar a mig termini i el creixement dels altres operadors és la línia que hem de seguir», assenyala el responsable de les instal·lacions. Per això, indica que un dels seus reptes com a aeroport és «ser capaços d'oferir a cada companyia el producte aeroportuari que demana». A més, considera que la futura construcció del baixador del TAV a l'aeroport, que el territori i la Generalitat demanen amb insistència, ha de contribuir a augmentar-ne l'accessibilitat i la intermodalitat, fent-lo més atractiu i augmentant-ne el radi d'influència.

Precisament aquesta setmana, la companyia britànica Jet2 ha confirmat la seva voluntat de reforçar la seva presència a l'aeroport de Girona, tal com ja havia anunciat la tardor passada. De fet, de la mà del seu touroperador, Jet2 Holidays, té previst augmentar durant aquest 2019 un 10% el nombre de visitants britànics a la Costa Brava, fent-ho a través de paquets turístics tancats en 22 vols setmanals des de Girona a Belfast, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds-Bradford, Londres, Manchester i Newcastle. El seu objectiu és arribar als 45.000 passatgers, i de fet el touroperador oferirà entre 2019 i 2020 més de 91.000 places a la Costa Brava. A més, per primera vegada, a partir d'aquesta temporada d'estiu oferirà la possibilitat de fer el check-in i facturar les maletes des de l'hotel, facilitant així que els viatgers puguin oblidar-se dels seus paquets fins arribar a destinació. Girona serà el primer aeroport de Catalunya on la companyia implanta aquest nou servei.