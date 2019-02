Olot demana 650.000 euros a Europa per fer un bicicarril

L'Ajuntament d'Olot ha presentat la primera fase de la proposta de traçat de la via ciclista de les fonts de Sant Roc fins a les Tries a la convocatòria pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'import d'aquest trajecte puja fins a 650.000 euros, dels quals n'han demanat el 50% al FEDER.

«Tenim moltes expectatives que ens paguin el 50% de l'obra d'un recorregut que va de les fonts de Sant Roc fins a les Tries», ha dit el regidor d'Espai Públic, Josep Berga. L'obra serà executada de manera paral·lela a l'arribada de recursos d'Europa. Mentrestant, l'Ajuntament prepara el recorregut sobre la base d'expropiacions i d'adequacions urbanes.

L'acció forma part del projecte d'un traçat de via ciclista que segueix el recorregut del riu Fluvià pel mig de la ciutat. L'itinerari connecta la Via Verda del Carrilet amb la ruta del Ferro (Ripollès).

En el seu conjunt es tracta d'ordenar una longitud aproximada de 8 quilòmetres de carril per a bicicletes al voltant de les àrees verdes que articulen la franja fluvial del riu a Olot.

Segons ha explicat Josep Berga, arran de l'envergadura de l'obra, l'Ajuntament ha optat per portar a la convocatòria de recursos FEDER l'execució d'una primera fase del conjunt del projecte. Ha explicat que l'elecció del tram respon també a l'oportunitat que representa en relació a l'actuació del Mirador de Sant Miquel, en l'àmbit del Pla Integral de Millora del barri de Sant Miquel, i perquè es vol millorar la seguretat dels vianants en la zona del Consum amb una passera que connecti el barri de Sant Miquel amb l'Escola Bisaroques.

Berga ha exposat que l'Ajuntament prepara l'inici de les obres amb expropiacions i ordenacions del trànsit. Pel que fa a les expropiacions ha posat d'exemple les fa poc aprovades al carrer Sant Miquel.

Es tracta d'un carrer situat entre l'avinguda Girona i el riu. Berga ha argumentat que és impossible fer un bici carril a l'avinguda Girona, una via d'entrada a la ciutat. Segons ell, és millor preparar el carrer Sant Miquel, però per fer-ho han de fer enderrocs que han de permetre fer el camí per a vianants i bicicletes.