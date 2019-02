Uns 160 condemnats eviten la presó amb programes reeducatius

Un total de 158 condemnats per jutjats gironins s'han sotmès a programes formatius de reeducació per evitar la presó al llarg del 2018. Es tracta d'una mesura penal alternativa que evita l'ingrés en un centre penitenciari sota la condició de superar el curs, que és d'obligat compliment. El director dels serveis territorials de Justícia a Girona, Jordi Martinoy, detalla que la majoria dels programes són per a condemnats per delictes de violència domèstica, seguits dels casos contra la seguretat del trànsit, sobretot per conduir begut, o per delictes contra la llibertat sexual. Martinoy va subratllar que els jutges o tribunals adopten aquesta mesura sempre en delictes de poca gravetat i amb l'objectiu de reduir la reincidència.

El darrer any (amb dades fins al 20 de desembre), 158 condemnats per jutjats gironins han iniciat alguns d'aquests cursos formatius per evitar ingressar en un centre penitenciari. El gruix dels programes que s'han fet a les comarques gironines el 2018 són per a penes per delictes de violència domèstica. «No són la franja d'agressions més greus, condemnen a fer aquests programes quan hi ha possibilitats d'evitar mals majors», explica Martinoy.



Perfil dels condemnats

Segons Justícia, els condemnats per violència domèstica que se sotmeten als programes formatius són majoritàriament homes, d'origen espanyol i amb estudis secundaris o fins i tot universitaris. En la major part dels casos no havien tingut antecedents familiars de violència.

En segon lloc, els programes formatius amb més usuaris, tot i que ja a molta distància de la violència domèstica, són els que tracten delictes contra la seguretat del trànsit (9). Com a element metodològic, utilitzen unes ulleres de simulació de conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Als cursos també hi participen víctimes d'accidents de trànsit per generar responsabilitat en els penats. «El més important és que tinguin la consciència que han comès un delicte, perquè en aquest marc hi ha una tolerància social molt important», diu Martinoy.

També s'han fet programes formatius d'educació sexual per a condemnats per delictes contra la llibertat sexual (9), per delictes d'odi (1) o per conductes violentes (4). En el cas dels penats per abusos sexuals, Martinoy concreta que tots són homes, predominen els que tenen entre 40 i 50 anys i més del 80% són de nacionalitat espanyola. «En aquest àmbit es treballen elements de risc, hi ha molta feina a nivell psicològic i de responsabilització per evitar la reiteració», indica.

Un cop completat el programa, el professionals vinculats a Justícia emeten un informe que es remet al jutjat que segueix el compliment de la condemna. Segons Martinoy, entre el 80 i el 85% dels penats completen el curs i l'índex de reincidència posterior és molt menor que entre els que ingressen a presó. Tot i això, els processats que no compleixen amb el programa formatiu s'arrisquen a acabar ingressant en un centre penitenciari per complir la pena que havia quedat suspesa. Segons dades de Justícia, la imposició d'a