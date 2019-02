El Bisbat de Girona engega la comissió que investigarà els suposats abusos comesos per mossèn Tomàs

La comissió creada pel Bisbat de Girona que s'encarregarà d'investigar els suposats abusos a menors comesos per l'exrector de Vilobí d'Onyar (Selva) ha començat a treballar aquest dilluns. La formen, de moment, tres persones: un capellà, un assistent i una psicòloga. En els propers dies, aniran rebent totes les víctimes que ho desitgin i, si volen, els prendran declaració. A més, també parlaran amb mossèn Tomàs (que actualment té 91 anys i viu en una residència d'Arbúcies). La previsió és que a finals de mes la comissió ja hagi enllestit el seu informe, que s'enviarà directament al Vaticà. Des del Bisbat asseguren que s'analitzaran tots els casos que els arribin. No només els de Vilobí sinó també els d'altres parròquies on hagués exercit mossèn Tomàs i els del col·legi Bell-lloc del Pla.

La Comissió Diocesana que s'encarregarà d'investigar els suposats abusos la formen un capellà, un assistent –aquest perfil és més tècnic- i una psicòloga. El Bisbat de Girona ja avança, però, que a mesura que vagin analitzant els casos, i si és convenient, poden anar-s'hi sumant més membres.

La setmana passada, després que esclatés el cas, el Bisbat ja va demanar a tots aquells qui haguessin estat víctimes de l'exrector que s'hi posessin en contacte. Bé fos enviant-los informació per e-mail, a través del telèfon o, directament, anant a la seu del Bisbat (situada a la plaça del Vi de Girona). "La comissió es reunirà en els propers dies amb tots els afectats", ha concretat el portaveu de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat, Xavier Roca.

De moment, el Bisbat no avança quanta gent els ha contactat per denunciar els abusos. Sí que diu, però, que demà mateix ja s'ha agendat una trobada amb una de les víctimes. "D'entrada, la comissió d'investigació escoltarà el seu testimoni i, en cas que ho desitgin, se'ls prendrà declaració formal", explica Roca. Si cal, a més, se'ls farà acompanyament psicològic.

El portaveu de Mitjans del Bisbat explica que la comissió analitzarà tots els casos que facin referència a mossèn Tomàs. No només els que van passar a Vilobí d'Onyar sinó també els que s'han denunciat al col·legi Bell-lloc del Pla i a d'altres llocs on el rector va exercir el seu ministeri (com Siurana d'Empordà).



Una dotzena de víctimes

De moment, ja hi ha una dotzena de víctimes que han denunciat públicament haver patit tocaments i abusos per part de l'exrector. Bé fos a Vilobí (on el rector va muntar un casal d'estiu i va condicionar un gimnàs al costat de la rectoria), bé fos a l'escola Bell-lloc de Girona (on el mossèn feia de voluntari a l'oratori), bé fos a Siurana d'Empordà (on va exercir el ministeri a finals dels anys 50).

La majoria dels casos de tocaments, això sí, s'estenen entre els anys 60 i els 90. És a dir, que es van allargar durant més de tres dècades. A partir del 1999, mossèn Tomàs es va retirar a una casa de repòs d'Arbúcies (Selva), on encara s'hi està. Actualment, té 91 anys.

Segons ha concretat el Bisbat de Girona, en el marc d'aquesta investigació, la comissió diocesana també parlarà amb mossèn Tomàs i recollirà el seu testimoni. "Tot i que encara no hi ha data tancada", ha precisat Xavier Roca.



L'informe, a finals de mes

La previsió del Bisbat de Girona és que la comissió d'investigació acabi la feina a finals de febrer, tot i que això –concreta Roca- també "dependrà dels casos que hi arribin". Aleshores, emetrà un informe que s'enviarà directament a la Congregació per la Doctrina de la Fe del Vaticà. Des de la Santa Seu s'estudiarà el cas de mossèn Tomàs i s'emetrà una resolució (que pot comportar que se li retiri el ministeri).

En paral·lel a l'inici dels treballs d'aquesta comissió, la CUP d'Arbúcies ha començat aquest cap de setmana una recollida de signatures instant l'Ajuntament a declarar mossèn Tomàs persona 'non grata' al municipi.