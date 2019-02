Desencallen el Pla Especial de l'Alta Garrotxa després de gairebé una dècada

El ple del Consorci de l'Alta Garrotxa es reunirà el dia 18 de febrer per validar el Pla Especial de l'Alta Garrotxa. Així ho va explicar el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, en l'últim ple del Consell Comarcal. Avui dilluns tindrà lloc l'última reunió tècnica per poder repassar el document, que serà validat pel ple del Consorci de l'Alta Garrotxa.

Segons va explicar Espona, un cop el document estigui validat, el passaran al Govern perquè faci l'aprovació inicial. Espona va explicar que després vindran la resta de tràmits fins a l'aprovació definitiva i l'entrada en servei del document. El president va valorar els últims moviments referents a un document pendent d'aprovació des de fa nou anys com una bona notícia. També va exposar la situació actual del Pla Especial de l'Alta Garrotxa en l'apartat de preguntes, però ho va fer sense que hi hagués cap pregunta referent al tema.

El president del Consell Comarcal es va dirigir al portaveu del PSC i li va dir: «Com que aquesta vegada no m'ho pregunta, li explicaré una bona notícia sobre el Pla Especial de l'Alta Garrotxa». El portaveu del PSC va respondre que tenia poca fe en una sortida cap endavant del Pla Especial. Tot seguit, el president del Consell Comarcal va posar en situació i va acabar tot dient que «quan hi ha una bona notícia m'agrada dir-ho».

La voluntat de fer el Pla Especial de l'Alta Garrotxa va ser una reacció que va sorgir entre el 2007 i el 2008 com una alternativa a la impossibilitat de declarar la zona parc natural. Llavors, polítics, activistes del medi ambient i estudiosos assenyalaven que la declaració d'espai d'interès natural que regeix la zona des del 1992 estava obsoleta i calia una nova figura de protecció natural.

Per aconseguir-ho, el Consorci de l'Alta Garrotxa va contractar una empresa especialitzada per redactar el pla especial. L'empresa va començar un dels primers processos de participació ciutadana que van tenir lloc a la Garrotxa.

Van reunir tots els actors que poguessin tenir interès en la zona i van començar un seguit de xerrades, taules rodones, debats i consultes. A més, van fer un treball tècnic de consideració. La feina va durar fins al 2010, quan van donar el treball per acabat. El van penjar a Internet perquè tothom el pogués veure i després el van portar a aprovació.

Això no obstant, el treball va quedar desat -com molts altres- com a acció prescindible en temps de crisi. Paral·lelament, el Consorci de l'Alta Garrotxa va quedar reduït a una mínima expressió. Tan mínima que van deixar la seu de Sadernes per traslladar-se als equipaments del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública a Olot.

Fins al cap d'uns cinc anys no es va parlar gaire del document. Al voltant del 2016, el PSC va reclamar-lo al ple del Consell Comarcal i l'equip de govern del PDeCAT va informar de les gestions que feien per treure'l del calaix. Ho van aconseguir a inicis del 2018. El problema era que amb tant de temps tancat el pla havia quedat desfasat. Van haver de refer-lo i portar-lo als ajuntaments perquè els edils fessin suggeriments. Ara, aquest procés està acabat i sembla que el pla aviat serà un document legal.