La fira Districte 21 torna a superar els 12.000 visitants

La fira Districte 21 de Girona va tancar ahir les seves portes després de quatre dies d'oferta en moda sense haver complert l'objectiu d'incrementar el nombre de visitants respecte a l'any passat. Tot i així, aquesta xifra es va mantenir pràcticament igual amb un total de 12.053 assistents, 147 menys que l'edició passada. Amb una mitjana d'edat de 49 anys, la majoria dels visitants van venir del Gironès (60%), el Pla de l'Estany (12%) i la Selva (12%). Un 75% del públic va ser femení i el producte estrella més demanat va ser la roba i, en segon lloc, el calçat. Entre els compradors, la despesa mitjana va ser de 105 euros. Els assistents van poder gaudir d'una renovada FiraRebaixa que l'any passat es va substituir per aquest nou concepte de «market». A part de realitzar les últimes compres de la temporada d'hivern, el públic va poder assistir a vuit actuacions musicals repartides durant els quatre dies que va durar l'esdeveniment.

La directora de la fira, Coralí Cunyat, va afirmar que «des d'un punt de vista del visitant, el nou format de fira va agradar, i així ho van demostrar les enquestes, ja que més d'un 70% va valorar amb un notable o una qualificació més alta l'oferta de productes i botigues així com la varietat de descomptes». «El públic també va valorar positivament l'oferta lúdica, una de les novetats que es van incormorar l'any passat» va afegir Cunyat.



Alguns botiguers descontents

Segons Cunyat, respecte a l'opinió dels botiguers, «un gruix d'expositors va manifestar que va treballar bé i que va fer un bon calaix però, en canvi, d'altres van detectar una reducció de les ventes respecte a les edicions anteriors». «Evidentment aquesta situació l'analitzarem en el marc de la comissió organitzadora on hi participen molts dels expositors per fer-ne la corresponent valoració», va afegir la directora de la fira.

Al llarg dels quatre dies de saló, una cinquantena d'expositors van poder vendre els seus productes, de moda d'home, dona, infantil, llar, calçat, marroquineria, joieria, complements i llenceria. Aquesta segona edició ha mantingut l'aposta per la nova imatge i format presents a l'any passat amb l'objectiu d'oferir una experiència en compres d'allò més completa amb zones de descomptes, concerts i espectacles en directe dirigits a un públic de totes les edats.