El fred s'instal·la amb mínimes de fins a -8,2 graus a Vilobí o -14,7 a la Tosa d'Alp

El fred s'ha instal·lat a les comarques gironines. Una mostra d'això són els registres mínims d'aquest dilluns que han caigut en punts de l'interior amb més de 8 graus negatius i en punts del Pirineu han superat els 11 graus sota zero.

Aquesta sensació de fred encara s'ha notat més en punts de l'Empordà, on el vent, després del temporal de diumenge encara hi bufa amb certa força. Per exemple, s'ha assolit ratxes de 147 km/h a Portbou o de 102 km/h al Pantà de Darnius-Boadella.

Les temperatures mínimes més destacades en zones de l'interior s'han donat a la Selva, Gironès i Garrotxa:

Vilobí d'Onyar: -8,2

La Vall d'en Bas: -6,9 ºC

Girona: -6,5 ºC

Fornells de la Selva: -6,2 ºC

Cassà de la Selva: -5,5 ºC

Olot: -5,1 ºC

Viladrau: -5,4 ºC

Olot: -5,1 ºC

Fogars de la Selva: -5 ºC

Anglès: -4,5 ºC

En àrees del Pre-Pirineu i Pirineu els registres han estat més baixos:

La Tosa d'Alp: -14,7 ºC

Setcases-Ulldeter: -11,4 ºC

Queralbs-Núria: -7,6

Meranges Malniu: -9.5

De cara a demà, la situació meteorològica serà semblant: temperatures baixes a primeres i últimes hores del dia i cap al migdia, les màximes pujaran

Aquesta és la previsió del Meteocat per a les pròximes hores: