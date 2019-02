Jutgen un grup criminal per robar amb força en un local a Sant Feliu de Guíxols

La secció tercera de l'Audiència de Girona jutjarà el pròxim 12 de febrer un grup criminal que va entrar a robar amb força a un local de Sant Feliu de Guíxols. Tal com es relata als escrits del Ministeri Fiscal, l'entramat es va començar a gestar la matinada del 20 al 21 de gener de l'any 2016, quan els acusats es van fixar com a objectiu una empresa ubicada al carrer del Mall d'aquesta localitat.

Un cop allà, i actuant «amb la intenció d'obtenir un benefici patrimonial il·lícit», van sobrepassar la porta, de tres metres d'alçada, per introduir-se al pati. Quan van ser a l'interior, van intentar forçar una de les portes d'accés i van aconseguir entrar a dins del local, del qual van sostreure les claus. L'endemà -proveint-se prèviament del material necessari- es van dirigir per segona vegada cap a l'empresa indicada, portant a sobre les claus que havien robat el dia anterior. Seguint el mateix patró que la nit anterior, van arribar fins a la porta, i com que no van poder utilitzar amb èxit la clau robada perquè l'amo havia canviat el pany, la van forçar fins que aquesta va cedir i van irrompre a l'interior del local.

Els processats van intentar obrir la caixa forta mitjançant la tècnica de l'oxitall, tot i que no ho van aconseguir i van haver de fugir del lloc quan s'hi van presentar dos agents de la Policia Local de Sant Feliu. Precisament, un d'aquests policies -durant la persecució i en un intent de barrar-los el pas perquè no poguessin fugir- va atrapar un dels acusats. Els dos van caure a terra i, en passar el segon acusat per sobre seu, l'agent va patir una lesió al genoll dret.

Més de 30.000 euros

D'aquesta manera, la Fiscalia considera que els acusats són culpables d'un delicte de robatori amb força en un local obert al públic continuat, així com un segon delicte de grup criminal. És per això que els demana penes entre 7 i 8 anys de presó. A més, a un dels detinguts, considera que se li ha d'aplicar un agreujant de multireincidència en el cas del primer delicte i un agreujant de reincidència en el cas del segon. Pel que fa a la responsabilitat civil, el fiscal sol·licita que els processats consignin un total de 5.232 euros pels danys causats a l'empresa on van entrar a robar, i 26.500 euros més per indemnitzar el policia ferit (una part d'aquesta suma arran de les lesions que es va fer, i una segona part per les seqüeles que li van quedar).