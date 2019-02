L´advocat d´un acusat del segrest d´Olot vol ser candidat de Ciutadans

Qui va ser advocat d'un dels acusats de segrestar Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot, és un dels 235 candidats que s'han presentat a les primàries de Ciutadans per a encapçalar la llista al Parlament Europeu. Es tracta d'Ignacio Rubio, segons ha confirmat ell mateix.

Ignacio Rubio va defensar a Joan Casals, que va passar sis mesos en la presó, ja que el fiscal el considerava un dels planificadors del segrest. No obstant això, l'Audiència de Girona el va absoldre i finalment la Fiscalia no va recórrer la sentència.

El segrest de Feliu, pel qual van ser condemnades cinc persones a penes de 14 i 22 anys, va ser, en el seu moment, el segrest més llarg que shavia produït a Espanya: 492 dies, de novembre de 1992 a març de 1994. Posteriorment va ser superat pels 532 dies en què va estar segrestat per ETA el funcionari de presons José Antonio Ortega Lara (del 1996 a 1997).

Ignacio Rubio es presenta a si mateix com un dels advocats defensors d'aquest cas, i també com a "periodista" de diversos mitjans de comunicació en els quals diu haver treballat 20 anys. Assegura que també se'l coneix per la seva condició de pilot de línies aèries i president de les associacions que defensen els interessos del transport aeri i dels usuaris i els interessos del sector dels drons a Catalunya, ASETRA i ACEPDRON.

En el seu comunicat afirma que ha decidit presentar la seva candidatura per a encapçalar la llista de Ciutadans a les eleccions europees per entendre que "és el moment de poder aportar a Europa gent que, des de Catalunya" pugui "aportar al projecte europeu l'experiència i professionalitat" de les "bases de Ciutadans" i per a "defensar els interessos d'Espanya a Europa".

Ignacio Rubio és un dels 235 candidats amb què es mediarà amb l'actual responsable d'Economia de Ciutadans, Luis Garicano, per a encapçalar la llista de la formació taronja en els comicis per al Parlament europeu del pròxim mes de maig.

La comissió de Garanties i Valors de Ciutadans ha rebut 236 candidatures, totes elles validades. Després de finalitzar el termini de postulació a les primàries del partit, els candidats van poder començar la campanya diumenge passat a les vuit del vespre, i es perllongarà fins dimecres que ve també a les vuit del vespre.

Les votacions -que es realitzen de forma telemàtica- començaran dijous que ve a les deu del matí i acabaran vint-i-quatre hores després, divendres també a les deu.

La formació liderada per Albert Rivera té comptabilitzats 33.203 afiliats, però a les primàries només poden votar els 25.457 que són militants des de fa almenys sis mesos i que estan al corrent del pagament de la quota d'afiliació.

Els que tenen dret a presentar-se com a candidats són els afiliats amb almenys nou mesos d'antiguitat en el partit, mentre que per votar s'exigeixen almenys sis mesos de militància, i tots ells han d'estar al corrent de pagament de les quotes. Fins ahir diumenge, l'únic en anunciar la seva candidatura havia estat Luis Garicano, que compta amb el suport de l'Executiva.