Portbou registra ratxes de vent de 184,3 quilòmetres per hora, les més fortes de la dècada

L'estació meteorològica de Portbou va registrar ahir les ratxes de vent més fortes de l'última dècada, amb màximes que van arribar als 184,3 quilòmetres per hora. Les últimes dades que superen aquesta xifra es remunten al gener del 2009, quan es van assolir els 200 quilòmetres per hora, segons va anunciar el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Per darrere de Portbou, que va ser l'estació que va xifrar les màximes més altes de tot el territori, les zones més afectades van ser les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà, amb ratxes de 123,5 km a l'estació del Pantà de Darnius-Boadella i els 102,2 km registrats a Roses. Els efectes del vent, però, van estendre's al conjunt de la demarcació, amb 95,8 km/h de ratxes màximes a l'estació de Molló, 90 km/h de Sant Pere Pescador, 75,2 km/h a la Bisbal i 65,2 km/h de Banyoles. De fet, els Bombers van atendre 32 incidències a la demarcació de Girona durant l'episodi de vent entre dissabte i ahir, la majoria durant el matí per arbres caiguts, sanejaments de façana i risc de caiguda d'algun element de la via pública, però no van haver-hi incidents greus.

Pel que fa a la resta de Catalunya, els Bombers van atendre 172 avisos, dels quals 63 van fer-se a les Terres de l'Ebre, 16 a Tarragona i 12 a Lleida, i tampoc van haver de lamentar-se incidents greus.

L'episodi de vent va provocar l'activació per part del Meteocat d'un avís de perill alt per fort vent de component nord i oest amb afectacions durant la tarda a l'Alt i al Baix Empordà i al Ripollès. A les comarques del Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa l'avís va ser de perill moderat, i les afectacions van ser menors.

Segons va anunciar Protecció Civil, les fortes ratxes van provocar talls puntuals al subministrament elèctric a Roses durant la tarda que van afectar 1.666 abonats, una incidència que també van patir alguns veïns de l'Escala.

El litoral gironí també va assolir episodis de fort onatge, una situació que van viure municipis com l'Escala i que va provocar l'activació d'un avís de perill alt per onades de més de 4 metres.

Pel que fa al servei de trucades d'emergències, Protecció Civil va rebre 20 trucades provinents de l'Alt Empordà i 7 al Baix Empordà relacionades amb el vent, 4 de les quals van ser a Figueres i 4 més a Garriguella. Pel que fa al conjunt del territori, el total de trucades s'eleva a 148 per 112 incidents. El Baix Ebre va ser la comarca que més trucades va rebre, amb un total de 42. D'altra banda, la previsió és que les fortes ratxes es mantinguin fins la matinada d'aquest dilluns a la meitat nord i sud de Catalunya i que a partir del dia vagin a la baixa.