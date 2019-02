Rec Madral denuncia de nou l'alcalde de Llagostera per impedir-li arreglar una avaria

El carrer Gardènia, on s´havien de fer les obres.

Nova denúncia pel subministrament d'aigua a la urbanització La Canyera de Llagostera. Aquest cop a títol individual contra l'alcalde, Fermí Santamaria. Qui l'ha interposada és l'empresa Rec Madral, criticant que l'Ajuntament li ha impedit arreglar una avaria situada en una parcel·la del carrer Gardènia.

Segons recull l'escrit, la fuita es va detectar dilluns de la setmana passada. Aquest matí, dos operaris de Rec Madral han anat a arreglar-la amb l'ajuda d'una retroexcavadora (per poder accedir fins a la canonada). Però quan n'han informat la Policia Local, des de comissaria se'ls ha dit que Rec Madral "no té permís per poder moure terres ni arreglar avaries".

L'empresa critica que, fins a finals de l'any passat, mai havia necessitat aquest vistiplau per poder dur a terme reparacions. A més, subratlla que tramitar un permís d'obres suposarà "mesos" i que les avaries a la xarxa d'aigües no poden esperar tant.

A la denúncia, Rec Madral indica que l'avaria del carrer Gardènia ja ha suposat tallar l'aigua a 30 cases, un restaurant i una masia. I que "a partir d'aquesta nit o demà" l'afectació es pot estendre a 90 famílies més situades entre les urbanitzacions de La Canyera i de La Mata. Totes elles reben l'aigua d'un dipòsit que arran de l'avaria no es pot reomplir (i que, per tant, es quedarà sense reserves).

Rec Madral dirigeix la denúncia directament contra l'alcalde Fermí Santamaria, com a "responsable directe" de la situació. I sol·licita al jutjat que, de manera urgent, autoritzi l'empresa a poder reparar l'avaria "per tal de poder restablir els serveis de subministrament d'aigua domiciliària" als habitatges, a la masia i al restaurant, i evitar que d'aquí a poques hores el tall també afecti les altres 90 famílies.



Nou capítol del litigi

La denúncia, que s'ha entrat aquesta mateixa tarda als jutjats, és un nou capítol del litigi que enfronta Rec Madral amb el consistori. I se suma a la querella que l'empresa d'aigües ja va interposar fa poques setmanes. En aquest cas, contra l'alcalde de Llagostera, el secretari municipal, els responsables de la Junta de Compensació de la Canyera i les empreses FCC Aqualia i Aglomerats Girona.

El focus de la querella és, precisament, el subministrament d'aigua a La Canyera. Rec Madral sosté que li correspon a ella prestar el servei, perquè n'és la concessionària 'de facto'. Entre d'altres, perquè a principis dels anys 80 el promotor de la urbanització la va contractar perquè se'n fes càrrec i perquè Rec Madral va assumir tot el que costava construir una nova xarxa de canonades.

La situació, però, va fer un tomb a partir del 2017. Aleshores, Rec Madral sosté que, sense avís previ, es va començar a construir una xarxa paral·lela d'abastament d'aigua a La Canyera. Les obres les va dur a terme Aglomerats Girona i, quan es van enllestir, el servei va passar a mans de FCC Aqualia.

Rec Madral assegura que, durant tot aquest temps, l'Ajuntament i la Junta de Compensació la van deixar "en total marginació". I que la contractació del nou gestor es va fer "sense seguir els procediments legals establerts".

La querella, que el jutjat d'instrucció 1 de Girona ha admès a tràmit, s'ha interposat pels delictes de coaccions, tràfic d'influències, prevaricació, desordre públic, defraudació, danys i relatiu al mercat i als consumidors. Precisament, aquest dijous, el jutjat ha citat a declarar com a investigat l'alcalde de Llagostera. Fermí Santamaria ja ha dit que té "la consciència molt tranquil·la" i que aquestes acusacions "no són certes".