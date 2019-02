Tornen a col·locar fems i escombraries a les portes de jutjats gironins

Diversos jutjats gironins s'han llevat avui amb fems i escombraries davant de les portes.



L'acció, que han reivindicat els CDR, s'ha fet almenys a les sis seus judicials de la província de Girona. En concret, a les de Ripoll, Santa Coloma de Farners, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Olot i Figueres.





Els #CDRenXarxa no podem normalitzar la situació.



Aviat començarà el #judiciFARSA i la sentència ja està escrita.



Volen empresonar tot un poble.



Davant aquest atemptat contra l'estat de dret, ens mantenim fermes i mobilitzades.#QuinaMerdaDeJustícia #TombemElRègim pic.twitter.com/8mE2V1zoj4 — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 4 de febrer de 2019

Els CDR reinvindiquen l'actuació i qualifiquen laen referència a la proximitat del judici contra els líders independentistes.A Twitter, el CDR Catalunya denuncien quei que mantenen les mobilitzacions.AquestS'han fet almenys dues actuacions els últims mesos.A mitjans de novembre es va fer l'actuació als jutjats de Figueres, Santa Coloma i Sant Feliu de Guíxols. I el 3 de desembre es va repetir a l'Audiència de Girona i els jutjats de Figueres. L'actuació realitzada avui també va acompanyada com en les darreres actuacions ambo per exemple a Olot, s'ha dibuixatL'actuació a banda de la demarcació de Girona també s'ha realitzat a la resta de províncies. Aquí per exemple, una imatge dels jutjats de Vilafranca.