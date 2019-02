La xifra de població de l´Estartit cau un 20% en deu anys

L'Estartit ha anat perdent habitants estables (és a dir, empadronats) de forma paulatina en els darrers deu anys. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'1 de gener de 2018 tenia 2.976 habitants empadronats: 1.540 homes i 1.436 dones. Una xifra que suposava un descens gairebé imperceptible respecte l'any anterior, quan hi havia 2.982 persones empadronades, però que significa un retrocés més important respecte fa una dècada: l'1 de gener de 2009, tenia 3.540 persones registrades.

El municipi al qual pertany, Torroella de Montgrí, té 11.537 habitants, segons l'últim cens, de manera que el nucli costaner de l'Estartit -que compta amb la seva pròpia Entitat Municipal Descentralitzada- suposa un 30,6% del total de la població del municipi. Tot i això, cal tenir en compte que la població de l'Estartit, igual que en d'altres localitats costaneres, es multiplica durant els mesos d'estiu.

També es multiplica la població per vacances a Sant Antoni de Calonge, dins el terme municipal de Calonge i on temps enrere també s'havia reivindicat una EMD que de moment no s'ha aconseguit. En aquest nucli costaner, situat, igual que l'Estartit, al Baix Empordà, hi ha en aquests moments 2.935 habitants; una xifra que s'ha mantingut estable i que fins i tot ha augmentat lleugerament al llarg dels darrers anys. Així, l'1 de gener de 2009 hi havia 2.669 habitants, de manera que des de llavors la població s'ha incrementat gairebé un 10%. Respecte l'any 2017, però, la població es manté estable, ja que la xifra d'empadronats ha augmentat només en quatre persones.

Finalment, un altre dels nuclis històrics de les comarques gironines és Medinyà, que fins i tot va assolir la independència de Sant Julià de Ramis per convertir-se en municipi l'any 2015 però que va ser anul·lada pel Tribunal Constitcuional el 2017. A 1 de gener de 2018, Medinyà tenia 839 habitants empadronats, 26 menys dels que tenia registrats a principis de 2009. El descens, doncs, pràcticament no és perceptible.