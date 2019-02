Arrenca la investigació a mossèn Tomàs amb 13 denúncies d'abusos sobre la taula

Només fa nou dies que els veïns de Vilobí d'Onyar van confirmar un dels rumors més estesos pel poble en les últimes dècades: l'exrector, Tomàs Pons, hauria abusat d'almenys set menors al llarg de 30 anys. Una història feta pública pel diari Ara que va créixer cinc dies més tard, quan Diari de Girona va avançar que cinc exalumnes de l'escola Bell-lloc del Pla de Girona també van denunciar haver patit «tocaments» del mossèn entre els cursos 67-68 i 95/96. Al col·legi concertat, el capellà hi havia fet missa, confessions, tutories espirituals i, en alguna ocasió, de professor de religió. Uns abusos que, segons va explicar el mateix dia un dels afectats, haurien començat a Siurana d'Empordà, l'any 1959.

De moment, 13 casos denunciats públicament sobre els suposats tocaments i abusos del sacerdot, que el Bisbat de Girona haurà d'investigar a la comissió diocesana que es va posar en marxa ahir i que es preveu que conclogui a finals de mes, quan es redactarà un informe que s'enviarà al Vaticà. Formada per un capellà, un assistent i una psicòloga, aquesta comissió rebrà totes les víctimes que es posin en contacte amb ells. Des del Bisbat es va assegurar ahir que s'analitzaran tots els casos que els arribin. No només els de Vilobí, sinó també els d'altres parròquies on hagués exercit mossèn Tomàs i els del col·legi Bell-lloc del Pla. Tot i això, l'ens eclesiàstic va remarcar que en cas de demostrar-se que el capellà va cometre abusos dins el centre educatiu, la «responsabilitat» seria de l'escola.

De fet, la setmana passada, després que esclatés el cas, el Bisbat ja va demanar a tots aquells qui haguessin estat víctimes de l'exrector que s'hi posessin en contacte per correu electrònic, a través del telèfon o, directament, anant a la seu del Bisbat, informa ACN. «La comissió es reunirà en els propers dies amb tots els afectats», va concretar el portaveu del Bisbat, Xavier Roca. Tot i això, la diòcesi no va avançar quanta gent els ha contactat, de moment, per denunciar els abusos. «D'entrada, la comissió d'investigació escoltarà el seu testimoni i, en cas que ho desitgin, se'ls prendrà declaració formal», va explicar Roca. També està previst que aquest òrgan investigador parli amb mossèn Tomàs, qui actualment té 91 anys i des del 1999 viu en una casa de descans a Arbúcies.

La previsió és que a finals de mes la comissió acabi la feina, tot i que això –va concretar Roca- també «dependrà dels casos que hi arribin». Aleshores, emetrà un informe que s'enviarà directament a la Congregació per la Doctrina de la Fe del Vaticà. Des de la Santa Seu s'estudiarà el cas de mossèn Tomàs i s'emetrà una resolució (que pot comportar que se li retiri el ministeri).

Per la seva banda, l'Ajuntament de Vilobí decidirà aquesta setmana si emprendre alguna acció amb relació a l'exrector. «De moment, ja hem parlat amb el Bisbat i ens hem ofert a fer d'enllaç entre aquest ens i les víctimes del poble», va explicar l'alcaldessa, Cristina Mundet.

A Arbúcies, la CUP ha començat una recollida de signatures per instar l'Ajuntament a declarar mossèn Tomàs persona non grata al municipi. «La CUP Arbúcies també vol advertir que tothom que encobreixi o negui fets com els ocorreguts serà objecte de denúncia i també es demanarà que es declari persona non grata» afegeixen en el document.



Casos a Constantí

D'altra banda, l'Arquebisbat de Tarragona es va posar ahir a disposició de les víctimes d'abusos sexuals del mossèn de Constantí Pere Llagostera, encara que va manifestar que no li consta cap denúncia d'aquests fets. Dues persones han denunciat haver estat víctimes durant la seva infància d'abusos sexuals per part de Llagostera, encara que asseguren que el rector va abusar almenys d'una desena d'escolans des de finals dels 60 fins a finals dels 80. Aquestes dues persones, Joan Maria Ramon, de 59 anys, i Joan Reig, bateria del grup Els Pets, va relatar a El Periódico els abusos soferts per part de Llagostera.