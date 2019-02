Cremen quatre vehicles en un mas de Parlavà

Incendis de vehicles aquesta matinada a Parlavà i Empuriabrava.

El més violent s'ha produït pels volts de les cinc de la matinada al Mas Majora de Parlavà. Aquí, segons els Bombers, han cremat totalment dos cotxes i una moto. Mentre que un quart vehicle s'ha vist afectat parcialment.

Aquest mas es troba a peu de la carretera que va de La Pera fins a Parlavà, a l'altura, del carrer Salvetat. Els Bombers s'hi han desplaçat amb tres vehicles, que han sufocat les flames. Tot i això, tres dels vehicles han quedat destrossats.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà per la seva banda han obert una investigació per l'incendi. S'apunta com a principal hipòtesi que seria provocat.

A Empuriabrava en canvi, l'incendi de vehicle s'ha produït pels volts de dos quarts d'un de la matinada al sector poblat Típic, a tocar de l'avinguda del Canal. Aquí un tot terreny s'ha incendiat i els Bombers hi han treballat amb dues dotacions.

Gràcies a la intervenció dels efectius d'extinció d'incendis, la part del maleter del vehicle 4x4 s'ha pogut salvar però tot i això, el vehicle ha quedat inservible.