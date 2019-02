Detingut per circular en estat etílic per l'AP-7 a Vilablareix

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres un home de 33 anys, de nacionalitat francesa i sense domicili conegut, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i un delicte de desobediència.

El fet va ocórrer quan faltaven deu minuts per les quatre de la matinada de l'1 de febrer, al punt quilomètric 64, de l'autopista AP-7, dins el terme municipal de Vilablareix.Els agents, que feien un control de trànsit al peatge, van veure com un vehicle sortia de la rotonda d'incorporació de l'autopista i s'aturava en veure la presència policial.

El turisme va fer marxa enrere, posant en greu perill la resta d'usuaris de la via, per tal de fugir del lloc. Els mossos van intentar aturar-lo però el conductor va fer sis voltes a la rotonda fins que va decidir sortir en direcció a la població de Salt. Ràpidament una patrulla va sortir darrera del turisme fugitiu i el va poder aturar poc després.

El vehicle estava ocupat per dues persones i el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. Els agents li van fer la prova d'alcoholèmia, la qual va donar un resultat positiu de 0.58 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del límit màxim permès que en aquest cas era de 0.25 mg/l.

El conductor va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible i un delicte de desobediència als agents de l'autoritat. El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 2 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.