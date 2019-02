Educació convoca un concurs de mèrits per triar 413 directors de centre, 55 a Girona

El Departament d'Educació va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar 413 directors de centres educatius. Per primera vegada, serà necessari tenir una acreditació de director professional docent, la certificació d'haver superat un curs de formació inicial o de la preparació d'actualització de les competències per poder exercir la funció directiva, en el cas dels docents que hagin fet de directors.

La Conselleria d'Educació que dirigeix Josep Bargalló ha infomat que aposta per un perfil orientat a una direcció altament qualificada. Les direccions de centre han de promoure el canvi i la millora del sistema, el que comporta tenir la capacitat de liderar processos de transformació en els claustres educatius.



Fins al 28 de febrer

El termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, s'ha fixat entre els dies 11 i 28 de febrer. El procediment s'allargarà fins al mes de juny i, d'acord amb el calendari oficial, els candidats seran nomenats entre l'1 de juliol del 2019 i el 30 de juny del 2023.

Per serveis territorials del Departament d'Educació, 55 vacants són de Girona, 42 de Barcelona, 30 de Barcelona comarques, 21 del Baix Llobregat, 45 del Vallès Occidental, 48 del Maresme-Vallès Oriental, 53 de la Catalunya Central, 52 de Lleida, 46 de Tarragona i 21 de Terres de l'Ebre.