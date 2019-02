Ensenyament encara no ha iniciat cap investigació dels casos del Bell-lloc

Ensenyament encara no ha iniciat cap investigació dels casos del Bell-lloc ANIOL RESCLOSA

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat no iniciarà, de moment, una investigació sobre els presumptes abusos denunciats per cinc exalumnes de l'escola Bell-lloc de Girona. Tot i això, el Departament assegura que d'ençà que es va conèixer la notícia està actuant «d'acord amb el protocol establert i respectant la privacitat dels afectats» i que no descarta iniciar una investigació més endavant.

Aquest protocol -que es pot trobar a la web d'Ensenyament- es va modificar arran del cas d'abusos sexuals de l'escola Maristes de Barcelona. El nou protocol va incorporar la figura del professor i l'educador com a possible abusador sexual i es va concretar que el pla s'ha d'aplicar en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, és a dir, els públics i concertats.

Aquest nou protocol de maltractament infantil i adolescent i abús sexual va ser aprovat el 2016 i modificat el 18 de juliol passat. El document estableix unes pautes a seguir en cas de detectar-se un d'aquests casos en un centre educatiu. Algunes d'aquestes, informar l'alumnat sobre què és l'abús i abús sexual per poder identificar les situacions de risc en què es pugui trobar; atorgar eines de prevenció; insistir en la necessitat de prendre consciència que cal promoure el bon ús de les tecnologies per evitar que infants i adolescents puguin exposar-se al sexting o el grooming; aportar elements que permetin reconèixer el perfil d'una persona maltractadora; o desenvolupar habilitats per demanar ajuda o ajudar els altres.