ERC i PDeCAT volen una comissió d'investigació dels atemptats al Congrés

ERC i PDeCAT han tornat a registrar una petició a la mesa del Congrés dels Diputats perquè es creï una comissió d'investigació a l'entorn dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Ho han fet després que a la comissió que sí se celebra al Parlament de Catalunya, el secretari de la mesquita de Ripoll digués que la policia espanyola va preguntar fins a tres vegades per l'imam Abdelbaky Es Satty, presumpte cervell dels atemptats, abans dels atacs.

El portaveu del Partit Demòcrata, Carles Campuzano, ja anunciava la setmana passada la intenció del seu partit de tornar a demanar la creació d'aquesta comissió, després que la cambra baixa espanyola la vetés el març de l'any passat adduint «motius de seguretat nacional». També retreuen que mentre al Parlament hi ha una comissió per saber què va passar, al Congrés hi ha «absència de debat i d'investigació».