Estudien el desdoblament de la N-II a l´Alt Empordà

Els tècnics redactors del projecte de desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà, en el tram de Bàscara a Vilamalla, es van desplaçar fa poc més d'una setmana sobre el terreny per acabar de resoldre dubtes i definir les futures interseccions a l'altura de Garrigàs i Pontós. Aquest darrer punt genera encara dubtes en relació amb els accessos a diferents nuclis dels pobles del voltant. L'alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch, va atendre els tècnics que treballen en la redacció del projecte i ha explicat que l'esperen treure a exposició pública aquest any.

El desdoblament planteja una variant a Bàscara i dues noves interseccions a l'altura de les cruïlles de Pontós i Garrigàs. L'obra inicialment es va plantejar separada de l'N-II, van començar els treballs el novembre de 2015 però es va aturar en aparèixer problemes tècnics. L'Estat va decidir portar-la a terme dins el desdoblament de la Nacional i redactar de nou el projecte.

L'alcaldessa de Garrigàs ha explicat que fa poc més d'una setmana en la visita sobre terreny els van explicar les previsions amb les quals treballen. El projecte està dividit en trams i cada tram està assignat a tècnics diferents que es van trobar sobre el terreny. «El desdoblament està dibuixat, la dificultat tècnica és com quedaran connectats amb l'N-II els nuclis disseminats dels pobles», diu Bosch.

Es plantegen dues rotondes, una a Pontós i una altra a Garrigàs. La segona serà enlairada i segons l'alcaldessa «no tenen dubtes, saben que passarà per sobre l'N-II». Només estan acabant de definir l'enllaç des d'Armadàs, per exemple, fins anar a connectar amb la rotonda.

En el cas de Pontós, segons l'alcaldessa, «no queda encara clar com continuaran donant servei a tots els petits pobles i nuclis» que ara connecten directament amb la Nacional i que hauran de tenir nous accessos per poder accedir fins a l'N-II. En aquesta intersecció «s'encreueun l'autopista, el tren i la nacional» i la definició dels enllaços és més complicada, explica.

L'Ajuntament ha rebut la informació que treballen amb l'objectiu que surti a exposició pública aquest any però creuen que van amb cert retard.

Fa dècades que es reclama la millora de les dues interseccions per on accedeixen els veïns de les poblacions i els diferents nuclis que les integren. Són punts negres de la Nacional on s'han produït nombrosos accidents de trànsit, alguns dels quals mortals.



S'aturen els treballs

El 2015 van veure esperançats com començaven els treballs. Però es van aturar al cap de poques setmanes. En veure que no es reprenien, els ajuntaments i veïns de Borrassà, Garrigàs, Pontós i Palau de Santa Eulàlia van tallar la carretera reclamant al Ministeri de Foment que les executés. Fins i tot el Consell Comarcal hi va adreçar una queixa.

L'any passat l'Estat els va informar que havia quedat aparcat el projecte de les interseccions per incloure aquestes obres en el conjunt del desdoblament.

L'alcaldessa de Garrigàs creu que els pressupostos no inclouen les partides per al desdoblament perquè només inclouen els diners pels tràmits que s'estan realitzant en aquests moments.

L'Estat ha previst una partida en els pressupostos, segons va publicar Diari de Girona, a mitjans de gener d'1,2 milions que s'especificava que anava destinada a la millora dels accessos entre Pontós i Garrigàs.

A més, per les informacions de les quals disposen, el Ministeri de Foment podria optar per la fórmula de finançament a terminis amb l'empresa adjudicatària.