L'advocat d'un dels acusats del segrest d'Olot vol ser candidat de Cs

Ignacio Rubio, advocat d'un dels acusats de segrestar Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot, és un dels 235 candidats que s'han presentat a les primàries de Ciutadans per encapçalar la llista al Parlament Europeu. Rubio va defensar Joan Casals, que va passar sis mesos en la presó, ja que el fiscal el considerava un dels planificadors del segrest. No obstant això, va resultar absolt.

Rubio es presenta a si mateix com un dels advocats defensors d'aquest cas, i també com a «periodista» de diversos mitjans en els quals diu haver treballat 20 anys. Assegura que també se'l coneix per la seva condició de pilot de línies aèries i president de les associacions que defensen els interessos del transport aeri i dels usuaris i els interessos del sector dels drons a Catalunya, ASETRA i ACEPDRON.

En el seu comunicat afirma que ha decidit presentar la seva candidatura per encapçalar la llista de Ciutadans a les eleccions europees per entendre que «és el moment de poder aportar a Europa gent que, des de Catalunya» pugui «aportar al projecte europeu l'experiència i professionalitat» de les «bases de Ciutadans» i per «defensar els interessos d'Espanya a Europa».

Rubio és un dels 235 candidats que es mesurarà amb l'actual responsable d'Economia de Ciutadans, Luis Garicano, per encapçalar la llista de la formació taronja en els comicis per al Parlament europeu del pròxim mes de maig.