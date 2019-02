L'Ajuntament de Sant Julià inicia els tràmits de la nova escola prevista fa 10 anys

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis va celebrar ahir al vespre un ple extraordinari amb un sol punt en l'ordre del dia: l'aprovació inicial del canvi d'ubicació dels terrenys de la nova escola Castellum de Sant Julià de Ramis, que engloba els cursos de P-3 fins a sisè de primària. L'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, explica que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es va aprovar fa 10 anys, plantejava el desenvolupament del sector Sud-04 amb residències i equipaments, com ara la nova escola al carrer Cimà, que actualment encara es troba en forma de barracons. La crisi va parar el projecte fins avui, motiu que ha impulsat l'actual equip de govern a plantejar una solució pel que fa a la futura escola. Un arquitecte va treballar en el canvi d'emplaçament a un altre punt del carrer Bon Dia, projecte que ahir es va aprovar per ple i que aquesta setmana es comunicarà al Departament d'Ensenyament.

Puigtió destaca que «l'escola actual es troba en mòduls al carrer Bon Dia, a tocar del Centre Cívic, en una zona que ha quedat petita i que no pot créixer més, tocant a la carretera Nacional-2. De totes les escoles que estan en mòduls a Catalunya, la nostra es troba en categoria de «prioritat 1», que significa que és una escola urgent a construir-se». L'actual col·legi està constituït per mòduls des de fa 10 anys, moment en què es va plantejar una nova ubicació per a l'equipament en el marc del POUM al polígon Sud-04, que encara està pendent de començar les obres fruit dels desequilibris que va provocar la crisi. «Vam intentar mirar com desenvolupar-ho però ens costava molts diners -més de mig milió d'euros- i no el vam poder tirar endavant. Vam plantejar-nos-ho i vam decidir canviar el destí de l'equipament educatiu», apunta el batlle.

En aquest sentit, l'actual equip de govern va portar ahir a ple la proposta, que va ser aprovada, amb «els vots a favor d'ERC, Medinyà 1972 i dues regidores no adscrites; els vots en contra de PSC; i l'abstenció de CiU». Aquesta iniciativa va començar l'any passat quan el consistori va contractar un arquitecte perquè modifiqués l'esquema previst per al sector i desplacés la parcel·la destinada a la nova escola a un nou punt del carrer Bon Dia amb un pressupost de 100.000 euros: 20.000 euros per als projectes urbanístics i 80.000 euros per als treballs que l'Ajuntament haurà d'assumir per preparar el nou espai. «El dia que els promotors tirin endavant el polígon Sud-04, hauran d'entregar a l'Ajuntament els 100.000 euros que hem avançat», ja que és matèria seva i dels propietaris dels terrenys fer-se càrrec d'aquesta inversió, que inclou la preparació de la parcel·la on hauria d'anar la nova escola municipal. El següent pas per part del consistori és enviar la proposta a Ensenyament i esperar la seva resposta en uns mesos.



Treballs d'adequació

Puigtió remarca que si es rep l'aprovació per part d'Ensenyament, el consistori haurà de realitzar uns petits treballs per adequar la zona, com ara: «Fer una mica de vorera, retirar una torre elèctrica propera i preparar la parcel·la perquè hi arribi llum, aigua i clavegueram». El mateix afegeix que «després haurem de posar aquests terrenys a disposició d'Ensenyament perquè comenci a redactar el projecte i construir la nova escola».