L'institut Salvador Espriu, de Salt, participa en un taller cooperatiu d'escultura

L'institut Salvador Espriu, de Salt, participa en el taller cooperatiu d'escultura comunitària «Treu la teva Bèstia», que es fa a Catalunya dins les subvencions per a projectes singulars, la xarxa d'ateneus cooperatius i projectes aracoop, per promoure l'economia social i el cooperativisme.

Com a taller cooperatiu d'escultura comunitària, «Treu la teva Bèstia» vol fomentar l'activació i la recuperació de les festes populars mitjançant l'escultura d'imatgeria festiva; així com promoure la cohesió i la inclusió social a través de la dinamització territorial i l'impuls de l'emprenedoria. Amb la iniciativa es vol que l'alumnat dels quatre instituts de secundària que hi participen sigui capaços de donar vida a quatre figures emblemàtiques. Per fer-ho, compten amb el suport d'especialistes dels àmbits de l'antropologia, la creació i el muntatge de construccions efímeres. A més del Salvador Espriu, hi participen els instituts Castell dels Templers, de Lleida; Jaume I, de Salou; i Severo Ochoa, d'Esplugues de Llobregat. Tal com indiquen els responsables del projecte cooperatiu, quasi tots ells compleixen dues condicions: ofereixen cicles i mòduls de formació professional, d'una banda, i compten amb un alt percentatge d'alumnat amb famílies provinents d'altres cultures o amb risc d'exclusió social, de l'altra.

Tot i que la construcció de la bèstia anirà a càrrec dels instituts i es portarà a terme a les seves instal·lacions, el procés de triar-la, dissenyar-la i construir-la també comptarà amb la participació de la comunitat educativa, en el sentit més ampli, i del teixit social del barri. Un cop enllestida, la bèstia es crearà amb el suport d'una antropòloga, una llegenda a la seva mida i un ball acompanyat per la colla tabalera, que es formarà al mateix institut. Qualsevol persona o entitat que formi part de la comunitat educativa o el barri de l'institut Salvador Espriu, de Salt, pot presentar un disseny de bèstia –mitjançant un formulari al web www.treulatevabestia.cat– fins al 8 de febrer.