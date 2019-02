Olot farà una enquesta per saber els hàbits de compra dels veïns i els visitants

L'Ajuntament d'Olot, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants, prepara una diagnosi sobre les preferències de compra i els hàbits de consum dels usuaris del comerç local. La base de la diagnosi serà una enquesta a peu de carrer i telefònica que començarà aquest mes i acabarà a mig març.

El qüestionari tindrà una durada de 7 minus i s'adreçarà a residents i no residents per poder avaluar el poder d'atracció comercial d'Olot com a capital de comarca. També servirà per saber on compren els olotins quan ho fan fora de la ciutat.

Segons va explicar el regidor de Promoció Ciutadana, Estanis Vayreda, els comerciants necessiten instruments d'informació i anàlisi que puguin ajudar a identificar els nous hàbits de consum i el perfil del consumidor actual.

«Abans de comprar a empreses estrangeres per internet, ens hem de parar a pensar que els botiguers paguen impostos a l'Ajuntament i que tothom vol que l'Ajuntament tingui diners per pagar serveis», va reflexionar Estanis Vayreda.

El tècnic dels comerciants, Àngel Girona, va plantejar un futur de carrers buits i locals tancats per causa dels hàbits de compra per internet.