Pere Vila avança que encara falten «molts i molts anys per tenir el nou Trueta»

El delegat del Govern a les comarques gironines, Pere Vila, ha avançat a l'ACN que la construcció del nou hospital Trueta va per llarg. De fet, Vila ha assegurat que "passaran molts i molts anys per tenir el nou Trueta", ja que encara "s'estan fent inversions a l'actual hospital, algunes d'elles molt importants". De tota manera, aquest 2019 sí que podria ser un any clau per resoldre "una de les incògnites sanitàries" més importants de la demarcació. Es preveu que al llarg d'aquest any el Departament de Salut anunciï quina serà "la ubicació definitiva" del nou equipament mèdic. El dubte es manté viu entre construir-lo a Salt o a Girona. Una vegada ja es conegui l'espai, el Salut començarà a definir com ha de ser el nou edifici.

El projecte d'un nou hospital Trueta fa més de deu anys que cueja. Després que es descartés el projecte aprovat per l'exconsellera Marina Geli, el futur d'aquest equipament sanitari ha quedat a l'aire. De moment, el delegat del Govern a comarques gironines, Pere Vila, ha avançat que aquest 2019 es resoldrà "una de les incògnites sanitàries" més importants del territori: "la ubicació definitiva" del nou hospital.

El dubte es manté en situar-lo al costat del Parc Hospitalari Martí Julià, on ja hi ha actualment l'hospital Santa Caterina, o instal·lar-lo en els terrenys de Domeny que l'Ajuntament de Girona va oferir.

De tota manera, el delegat ha volgut mantenir la calma sobre l'inci de les obres. De moment, ja ha avançat que aquest any "no hi haurà reserves econòmiques" en els pressupostos. I és que saber on haurà d'anar, no comporta començar les obres. "Tothom és conscient que passaran molts i molts anys per tenir el nou Trueta", ha alertat Vila.

A més, el portaveu del govern a Girona ha afegit que "no hem de perdre de vista que s'estan fent inversions a l'actual hospital, algunes d'elles molt importants". Per això caldrà amortitzar les noves obres que s'estan fent d'adequació abans no es construeixi el nou hospital.

En aquest sentit, hi ha projectada una ampliació de la zona de quiròfans i de l'hospital de dia oncològic, que comporta la construcció d'un nou edifici de tres plantes amb un total de 3.900 metres quadrats. Aquesta ampliació tindrà un cost de 12 milions d'euros, fet que porta a pensar que el Departament de Salut intentarà amortitzar aquesta nova inversió abans no decideixi posar la primera pedra del nou centre hospitalari de referència a la demarcació.

L'ampliació estarà connectada amb l'edifici principal i es situarà a la banda del riu Ter. Comportarà que l'hospital passi a tenir setze quiròfans, cinc més que els que hi ha actualment. El març de l'any passat la comissió d'Urbanisme va donar el vistiplau a l'ampliació, però de moment encara no hi ha cap calendari d'obres previst.



La Generalitat manté la seva aposta per la C-32

El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, ha detallat que la Generalitat manté com a prioritat la construcció de la C-32. El portaveu del Govern a la demarcació ha recordat que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha començat un projecte paral·lel, després que l'inicial està suspès cautelarment fins que no es resolgui el procés judicial que va encetar la plataforma Aturem la C-32.

De tota manera, Vila creu que "el que s'acabi resolent serà paper mullat" perquè ja hi ha un segon projecte. El delegat es mostra "optimista" amb aquesta nova versió de l'ampliació de la carretera que ha d'unir Blanes i Lloret de Mar (Selva). Tot i així, la plataforma Aturem la C-32 ja va anunciar que també havia portat la nova declaració d'impacte ambiental als jutjats perquè consideren que es mantenen els danys al patrimoni natural de la zona.

Vila ha explicat que de moment tenen una "constància extraoficial" del recurs contra aquesta segona declaració d'impacte ambiental, perquè encara no han rebut la notificació judicial. Tot i així, el delegat ha reafirmat que "ja hem fet la feina" i per això "aquesta vegada serà la definitiva".